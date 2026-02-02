Singapour va accueillir les premiers tests aéroportuaires de technologies de propulsion RISE

L’annonce a été faite le 2 février lors du 3ème Sommet de l’aviation de Changi, en marge du Singapore Air Show, par la CAAS (Civil Aviation Authority of Singapore, autorité d’aviation civile de Singapour), Airbus et CFM International. Singapour va devenir le premier aéroport au monde à héberger des tests de technologies liés au turboréacteur RISE (Revolutionary Innovation for Sustainable Engines). Le programme de CFM vise à développer des technologies innovantes afin de réduire de 20% la consommation en carburant des moteurs. Le plus symbolique est l’Open Fan, architecture qui supprime le carter traditionnel, ce qui réduit la traînée induite et permet d’utiliser une plus grande soufflante. L’ Open Fan diminue le bruit généré et doit garantir la compatibilité avec les futurs systèmes hybrides-électriques. CFM et Airbus espèrent que l’Open Fan deviendra une technologie clé sur laquelle reposera la conception de la prochaine génération d’avions monocouloirs.

Le programme RISE a progressé depuis son lancement en 2021. Déjà, lors du salon de Farnborough en 2024, CFM International annonçait l’accélération des progrès avec plus de 250 essais. Plus récemment, lors d’un entretien en octobre 2025 avec l’association des journalistes professionnels de l’aéronautique et de l’espace (AJPAE), le directeur général des activités avions commerciaux d’Airbus, Christian Scherer, avait jugé le programme CFM RISE très prometteur. Des essais au sol sont prévus à la fin de l’année, avant le démarrage des essais en vol, prévus en 2027 à Toulouse. C’est là qu’intervient Singapour. Le protocole d’entente entre la CAAS, Airbus et CFM prévoit des essais opérationnels de démonstrateurs du RISE à l’aéroport de Changi ou à l’aéroport de Seletar. En outre, l’accord prévoit de passer à l’étape supérieure, celles des opérations. Le but est de déterminer la compatibilité des aéroports avec ce nouveau type de propulsion (conception, protocoles de sécurité, cadres réglementaires, procédures, etc.).