Le CFM RISE passe des essais composants aux essais modules

RISE s'élève

Le programme RISE, dévoilé pour la première fois en 2021 par CFM, développe une série de technologies innovantes. Notamment des architectures de moteurs avancées telles que l'Open Fan, des cœurs compacts et des systèmes électriques hybrides compatibles avec le carburant aviation durable à 100 % (SAF). Afin de tester l'intégration de l'architecture Open Fan par les avionneurs, des plans ont été annoncés précédemment avec Airbus pour une démonstration en vol de la technologie Open Fan.

Des essais de composants aux essais des modules

« Le travail effectué aujourd'hui sur les bancs d'essai et avec les partenaires de recherche du monde entier représente un niveau de développement de nouvelles technologies sans précédent dans l'histoire de CFM », a déclaré Gaël Méheust, président-directeur général de CFM International. « Alors que CFM célèbre son 50e anniversaire, nous poursuivons notre ambition de rendre le transport aérien plus durable, avec le programme RISE », ajoute-t-il. L'activité du programme RISE de CFM évolue des évaluations au niveau des composants vers des tests au niveau des modules.

L'ONERA réalise les essais en soufflerie

Figure notamment l'accord passé par Safran Aircraft Engines, société mère de CFM, avec l'ONERA, l'Office national d'études et de recherches aérospatiales, pour réaliser des essais en soufflerie, démontre les performances aérodynamiques et acoustiques des conceptions Open Fan. Plus de 200 heures d'essais en soufflerie ont été effectuées au laboratoire aérospatial de l'ONERA à l'aide d'une maquette à l'échelle 1:5 d'une soufflante sans carter, y compris une version de la maquette montée sur une section d'aile d'un avion de démonstration pour des essais avec Airbus. Une campagne d'essais de turbine à basse pression (LPT) à grande vitesse avec des pales de turbine avancées a également eu lieu.

Les avantages de l'Open Fan confirmés

« Nous avons réalisé des progrès significatifs dans le cadre de notre programme d'essais, ce qui confirme les avantages du système propulsif Open Fan pour la prochaine génération d'avions monocouloirs », a déclaré Pierre Cottenceau, directeur général adjoint en charge de l'ingénierie et de la recherche et technologie chez Safran Aircraft Engines. « Nous avons mené à bien des essais clés sur l'acoustique, l'aérodynamique et l'ingestion des pales de la soufflante, ainsi que sur la turbine basse pression à grande vitesse, tout en faisant progresser les essais électriques hybrides pour notre gamme de technologies pionnières.

GE et la NASA se focalisent sur le corps chaud

Par ailleurs, GE Aerospace, société mère de CFM, a récemment remporté un contrat avec la NASA, l'agence aérospatiale américaine, pour faire progresser les technologies de nouvelle génération en matière de compresseurs, de chambres de combustion et de turbines à haute pression (HPT), grâce à la démonstration d'un générateur de gaz compact de moteur. Après avoir effectué son premier essai d'aubes et de tuyères de turbine à haute pression de nouvelle génération à l'aide d'un moteur de démonstration, GE Aerospace a entamé une deuxième campagne d'essais d'endurance de l'aube de la turbine à haute pression. Cela montre que la durabilité est un élément clé du programme RISE. Des essais sur les technologies de compression et de combustion de la prochaine génération ont également commencé, afin de faire progresser les capacités des matériaux et la compréhension de l'impact des nouvelles conceptions de moteurs sur les émissions de CO2 et autres.

Objectif durabilité

« Pour changer l'avenir du vol et le rendre plus durable, nous devons changer le moteur d'avion », a déclaré Mohamed Ali, vice-président senior de l'ingénierie pour GE Aerospace. « L'architecture Open Fan est la technologie moteur la plus prometteuse pour aider l'industrie à réduire les émissions en vol, conçue pour répondre ou dépasser les attentes des clients en matière de durabilité et pour apporter un changement radical dans l'efficacité énergétique en utilisant des carburants conventionnels ou alternatifs », ajoute Mohamed Ali. Le programme CFM RISE a pour objectif de réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2 de 20 % par rapport aux moteurs d'avions commerciaux les plus performants actuellement en service. Les SAF peuvent réduire jusqu'à 80 % les émissions liées au cycle de vie du carburant. Les technologies sont également validées pour répondre aux exigences les plus strictes en matière d'émissions non liées au CO2 et de bruit.