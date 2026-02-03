Singapour : premier jour de commandes pour Boeing et ATR

Ce 3 janvier marque le premier jour de l’important salon asiatique aérien de Singapour. Déjà plusieurs annonces avaient été partagées en marge (accord avec Airbus et CFM pour des tests aéroportuaires de RISE). Plusieurs commandes pour la défense ont également été passées.

Boeing : la plus grosse commande d’Air Cambodia

La compagnie aérienne basée au Cambodge a passé sa plus importante commande d’avions monocouloirs avec 20 Boeing 737 MAX. Le contrat une commande ferme de 10 appareils 737-8 et une option pour 10 autres. Air Cambodia cherche à renouveler sa flotte avec des avions plus économes en carburant tout en voulant renforcer et étendre ses connexions dans la région. Le 737-8 peut transporter près de 180 personnes sur plus de 6500 km. Créée en 2009, c’est la première fois que la compagnie commande chez Boeing. Sa flotte est constituée de quelques Airbus A320 et A321 et d’ATR 72, en leasing.

C’est une commande de plus pour Boeing, qui a enchaîné les annonces en janvier avec notamment des contrats avec Delta , Ethiopian Airline, Alaska Airlines, ou plus récemment 30 737 MAX pour Air India qui cherche aussi à agrandir sa flotte monocouloir. Un bon début d’année pour le constructeur qui revient dans le vert mais qui doit désormais confirmer son retour.

Commandes pour ATR et COMAC

La compagnie malaisienne AirBorneo a annoncé une commande ferme de 8 appareils à ATR : 5 ATR 72-600 et 3 ATR 72-600. Le partenariat inclut des droits d’achat pour 4 appareils supplémentaires. Les livraisons sont prévues entre 2027 et 2029. AirBorneo cherche à moderniser sa flotte de services aériens ruraux de Malaisie.