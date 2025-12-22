Olympic Defender avec l’US Space Force : la France de plus en plus fiable en manœuvres spatiales de proximité

Le ministère des Armées n’a communiqué aucun détail technique sur les opérations, si ce n'est qu’elles ont impliqué un satellite militaire français et un satellite américain. D’après les observations du COMSPOC, le satellite français serait Syracuse-3A, satellite de télécommunications sécurisées aujourd’hui relevé par Syracuse-4A. Parmi les satellites américains, on retrouverait USA 324 du programme GSSAP (Geosynchronous Space Situational Awareness Program), connu pour jouer au chat et à la souris avec des satellites chinois. Les manœuvres auraient été réalisées en trois temps : du 11 au 24, du 22 au 23 et du 28 au 29 novembre. USA 324 aurait approché Syracuse 3A à jusqu’à 25 km de distance, le satellite français aurait alors opéré un éloignement avec des changements d’orbite, avant d’être suivi.

Améliorer ses capacités de self-défense

C’est la seconde fois que la France participe à l’opération permanente Olympic Defender MNF-OOD. Lancé en 2013, l’opération multinationale pilotée par l’US Space Force a été rejointe par le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie, l’Allemagne et la Nouvelle-Zélande. La France a rejoint l’opération en octobre 2024 après avoir réalisé une première série de manœuvres conjointes avec la Space Force, qui lui avait valu d’être qualifiée de "partenaire assez crédible". Parallèlement aux exercices annuels de guerre spatiale AsterX , le Commandement de l’Espace continue d’affiner son expérience en manœuvres de proximité à travers ce programme. Les opérateurs auront bientôt à disposition ses premiers démonstrateurs Toutatis et Yoda, qui serviront à parfaire et qualifier définitivement les capacités françaises à se défendre en orbite.