Le cinquième exercice spatial militaire AsterX est en cours

Xeos, centre de maintenance du CFM Leap en Pologne, a été inauguré

GE Aerospace a annoncé le 24 mars 2025 l'inauguration de Xeos, une installation de maintenance, de réparation et de révision (MRO) de moteurs à Środa Śląska, près de Wrocław. Coentreprise entre GE Aerospace et Lufthansa Technik, ce site est dédié à la révision et à la réparation des moteurs Leap de CFM International, qui équipent les avions monocouloirs les plus populaires aujourd'hui. Il s'agit notamment des moteurs CFM LEAP-1A pour la famille Airbus A320neo et des moteurs CFM Leap-1B pour les avions Boeing 737 MAX.