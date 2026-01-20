Lufthansa choisit Starlink

Le 13 janvier, Lufthansa a choisi d’équiper sa flotte de terminaux Starlink pour fournir un wi-fi haut débit en vol d’ici 2029. La mise en service débutera au prochain semestre. Le partenariat avec Starlink s’étend aux autres compagnies du groupe Lufthansa (Austrian Airlines, Brussel Airlines, Discover Airlines, Edelweiss et SWISS). Cela correspond à près de 850 avions. Pour Lufthansa , ce choix s’intègre dans une stratégie de renouvellement de sa flotte, tandis que la compagnie allemande fête son centenaire tout au long de l’année 2026. Le choix fait néanmoins débat en Allemagne sur les questions de souveraineté à l’heure où règne la défiance entre Européens et Américains. Le débat fait aussi rage avec le choix d’Air France.

7500 satellites de plus

Starlink continue d’amasser les compagnies aériennes dans sa clientèle, avec parmi les plus éminentes Air France, Lufthansa, Emirates, British Airways, United, etc. Pendant ce temps, SpaceX continue de gratter le marché du Direct-to-device, prétendant notamment avoir gagné 3 millions de clients en Ukraine depuis le lancement du service il y a deux mois. Starlink a également été au cœur de la révolution iranienne ces derniers jours, au point que le président Donald Trump a indiqué un tuto pour contourner les drastiques mesures de brouillage mises en place en Iran.

Après avoir déployé plus de 11 000 satellites, SpaceX a décroché le 9 janvier dernier l’autorisation de la FCC (Commission fédérales des communications) pour déployer 7500 satellites de plus. Tous seront de seconde génération, ce qui conduira à un total de 15 000 satellites Starlink Gen2. On attend des nouvelles du côté de la génération suivante, censée être plus lourde et plus puissante, qui sera déployée par le Starship le jour où il deviendra opérationnel.