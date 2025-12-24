Wi-Fi haut débit en vol : la grosse tendance de 2025

Réservé aux abonnés
Air France a annoncé que 30% de sa flotte sera équipée de Wi-Fi très haut débit avec Starlink, et que le reste sera équipé l’année prochaine. La connectivité haut débit en vol est devenue la tendance de premier plan pour le transport aérien civil.
En septembre 2025, Novaspace sort le 13ème rapport de son étude « Perspectives de la connectivité en vol » et prédit que plus de 67 700 avions seront connectés d’ici 2034. L’offre de haut débit à faible latence proposée par les constellations satellites de télécommunications en orbite
En septembre 2025, Novaspace sort le 13ème rapport de son étude « Perspectives de la connectivité en vol » et prédit que plus de 67 700 avions seront connectés d’ici 2034. L’offre de haut débit à faible latence proposée par les constellations satellites de télécommunications en orbite basse devrait redéfinir les normes.
