Les États-Unis détruisent des entrepôts souterrains au Yémen et envoient un message à l'Iran

Un communiqué de presse du Département de la Défense américaine (DoD) publié le 16 octobre annonce que des bombardiers stratégiques B-2A Spirit ont bombardé le Yémen. Au total, 5 cibles ont été touchées et ont été identifiées dans le communiqué comme des entrepôts souterrains situés dans les zones du Yémen contrôlées par les rebelles Houthis. Ces stocks ont été sélectionnés par le DoD car ils abritent des armements utilisés pour cibler le trafic maritime en mer Rouge, dans le détroit de Bab-el-Mandeb et en mer d'Arabie. Les munitions utilisées par les Spirit sont pour l'instant inconnues ; ce bombardier stratégique est capable d'emporter une très grande variété de munitions, y compris des bombes anti-bunker ( bunker buster ), comme expliqué ci-dessous.

Les B-2A ne furent pas les seuls appareils impliqués dans ces frappes. Un communiqué du Central Command (CENTCOM), le commandement en charge des troupes américaines au Moyen-Orient, Asie centrale et du Sud, annonce l'utilisation de moyens de l'US Navy et de l'US Air Force (en plus des B-2A). L'US Air Force dispose dans la région de nombreux appareils divers et variés ; F-16 Fighting Falcon, F-15 Eagle, A-10 Thunderbolt,... Au niveau de l'US Navy, des tirs de missiles mer-sol ont peut-être été effectués via des destroyers lance-missiles de la classe Arleigh Burke ou encore depuis des sous-marins. L'US Navy dispose aussi du groupe aéronaval Carrier Strike Group 3 (CSG3), centré autour du porte-avions USS Abraham Lincoln (CVN-72, classe Nimitz). Il croise actuellement au large de la péninsule Arabique, en mer d'Arabie. Des bombes guidées, missiles antichars ou encore missiles de croisière ont peut-être été tirés par les avions de combat embarqués F/A-18E/F Super Hornet et F-35C Lightning II. Il ne faut pas non plus oublier les capacités de suppression (SEAD) et de Destruction des Défenses Aériennes Ennemies (DEAD) dont dispose les EA-18G Growler, également présents au sein du groupe aérien embarqué et potentiellement utilisés pour détruire des radars ou systèmes antiaériens.

Un signal

Cette frappe de bombardiers stratégiques démontre une nouvelle fois les capacités de projection de puissance dont dispose l'Air Force Global Strike Command, et ce, sur un niveau mondial. En effet, sans devoir pré-déployer ses bombardiers stratégiques B-1B Lancer, B-2A Spirit et B-52H Stratofortress, l'AFGSC peut frapper n'importe quel point géographique sur la planète depuis les bases aériennes du continent américain. Cette possibilité est envisageable grâce à une flotte importante de ravitailleurs KC-135 Stratotanker et KC-46 Pegasus. Ce fut le cas ce 16 octobre 2024 ; les bombardiers ayant décollé de leur base aérienne de Whiteman (Missouri, États-Unis) ont bombardé leurs cibles au Yémen pour enfin atterrir à Whiteman et ce, sans jamais atterrir sur une base américaine ou alliée pour se ravitailler.

Le déploiement de tels appareils peut en étonner plus d'un ; pourquoi déployer des bombardiers stratégiques furtifs depuis le continent américain alors même que d'autres moyens sont présents dans la région ? La réponse est simple ; ce bombardement permet d'envoyer un signal clair à l'Iran. En effet, malgré ses capacités (théoriques) à pouvoir frapper les bases aériennes américaines au Moyen-Orient, à frapper les escadres de l'US Navy en mer d'Arabie ou dans le Golfe persique, les États-Unis peuvent tout de même frapper l'Iran avec des moyens situés "à la maison" ! Mieux encore, malgré les défenses antiaériennes iraniennes, la variété des moyens conventionnels mis à disposition du Pentagone comprend des appareils furtifs ; c'est pour cela que les bombardiers sélectionnés dans ce raid sur le Yémen étaient des B-2A Spirit, alors même que la tâche aurait pu être effectuée par des B-52H Stratofortress ou B-1B Lancer.

À noter que cette capacité de frappe longue portée et furtive continuera dans le futur, le remplaçant du B-2 - et au passage, du B-1B Lancer - vole depuis le 10 novembre 2023 et se dénomme B-21 Raider .

B-2A Spirit

Développé et produit par Northrop, aujourd'hui Northrop Grumman, le B-2A Spirit est le descendant des bombardiers expérimentaux YB-35 et YB-49. Opérationnel au sein de l'US Air Force en avril 1997, cet avion se présente sous la forme d'une aile volante aux capacités furtives et capable de transporter 18,1 tonnes de munitions dans deux soutes internes. Sa furtivité lui permet de survoler de nombreux territoires sans être détecté et de fait, pouvoir frapper des cibles stratégiques alors mêmes qu'elles sont défendues par des systèmes antiaériens. Son baptême du feu a lieu durant l'opération Allied Forces ; durant la guerre du Kosovo, l'OTAN décide de bombarder des cibles stratégiques serbes au Kosovo et en Serbie. Les Spirit engagés seront responsables de la destruction d'un tiers des cibles serbes. Ils sont aussi engagés dans l'invasion de l'Afghanistan en 2001, avec l'un des plus longs raids de l'histoire. Ils seront également utilisés durant l'invasion de l'Irak (2003), l'intervention dans le ciel de la Libye (2011),... la dernière opération de combat pour ces appareils date du 18 janvier 2017, où 2 Spirit ont bombardé des cibles de l'organisation terroriste Daech.

Au niveau capacitaire, il s'agit tout d'abord d'un appareil aux capacités duales ; il peut emporter des armes conventionnelles mais aussi nucléaires. En conventionnel, il peut larguer 80 bombes lisses Mk 62 ou Mk 82 ou encore 80 GBU-38 (bombe lisse Mk 82 équipée d'un kit de précision JDAM)... et bien d'autres encore. Il peut aussi larguer 16 bombes guidées GBU-31 (Mk 84 de 910 kg avec un kit JDAM), ces mêmes bombes auraient été utilisées par la Force aérienne israélienne afin de détruire le bunker souterrain à Beyrouth (Liban) abritant Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah. Le B-2A est actuellement le seul appareil capable d'emporter la bombe guidée GBU-57B Massive Ordnance Penetrator (MOP). Il s'agit d'une bombe guidée GPS, développée et produite par Boeing et dont la masse est de 13,6 tonnes (ogive conventionnelle de 2,6 tonnes). Elle utilisée uniquement dans l'optique de détruire des bunkers profondément enterrés. Le B-52H peut emporter cette bombe, l'une des rares photos d'un largage de GBU-57 montre d'ailleurs un essai depuis un Stratofortress.