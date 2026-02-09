Le décollage de Sophie Adenot reporté à vendredi. Où le suivre en direct ?

Le 9 février, en conférence de presse, la Nasa a annoncé que le décollage de Crew-12 depuis Le Kennedy Space Center en Floride est reporté du 11 au 12 février à 11 h 38 heure de Paris (5 h 38 heure locale). La météo est défavorable le long de la trajectoire du vaisseau Crew Dragon de SpaceX. Cela n’inclut pas seulement la météo autour du pas de tir mais aussi dans les zones de récupération en mer en cas d’éjection de la capsule si le lanceur a un problème au cours de son ascension. Il est possible que la date soit de nouveau ajournée si la météo reste incertaine.

Mise à jour : SpaceX a annoncé ce mercredi le report du décollage à vendredi à cause de vents forts à haute altitude.

Crew-12 (Jessica Meir, Jack Hathaway, Sophie Adenot et Andrey Fedaev) doivent partir pour une rotation de huit mois à bord de la station spatiale internationale (ISS), en relève de l’équipage Crew-11, revenu prématurément sur Terre le mois dernier en raison d’un problème de santé critique de l’un des astronautes . La mission Epsilon sera le premier vol pour Sophie Adenot, première astronaute de la promotion 2022 de l’Agence spatiale européenne (ESA) à voler. L’équipage Crew-12 patiente désormais en quarantaine en Floride . Si le décollage est maintenu pour le 12 février, Crew-12 devrait arriver dans l’ISS le lendemain vendredi 13 février à 16 h 30 heure de Paris.

Où et comment suivre le décollage en direct ?

À Paris, le rendez-vous est donné à la Cité des sciences et de l’industrie , où sera rediffusé le direct du livestream de la Nasa avec des commentaires de personnalités, dont l’astronaute belge Raphaël Liégeois, de la promotion de Sophie Adenot.

À Toulouse, la Cité de l’Espace vous donne rendez-vous en accès libre pour un suivi du direct avec également des personnalités comme l’instructrice d’astronautes de l’ESA Laura André-Boyet, et de responsables des expériences du Cnes qui seront réalisée en orbite par Sophie Adenot au cours de son vol. Pour tout savoir sur la mission Epsilon, la Cité de l’Espace vient d’inaugurer une nouvelle exposition temporaire au Carré de l’Actu.