Sophie Adenot et son équipage arrivés en Floride

J-4

La relève d’équipage de la mission Crew 11, rentrée sur Terre prématurément le 15 janvier pour cause d’astronaute souffrant, est imminente : en quarantaine depuis le 28 janvier au Centre spatial Johnson (JSC) de la Nasa à Houston, au Texas, les membres de la mission Crew 12 ont été transférés vers le Centre spatial Kennedy (KSC), en Floride.

Les Américains Jessica Meir (commandante) et Jack Hathaway (pilote), la Française Sophie Adenot (spécialiste de mission n°1) et le Russe Andreï Fediaïev (spécialiste de mission n°2) sont arrivés le 6 février vers 20 h 30, heure locale, à bord d’un Gulfstream de l’agence américaine.

Ils ont notamment été accueillis par l’astronaute allemand Alexander Gerst, chef des astronautes au Centre européen des astronautes (EAC) à Cologne, en Allemagne.

Au même moment, on apprenait que l’administration fédérale américaine (FFA) autorisait SpaceX à reprendre les vols du Falcon 9 ; un défaut (sans conséquence) était apparu le 2 février sur le second étage du lanceur après la mise à poste de satellites Starlink (lot 17-32) pour l’internet global – c’est le moteur du deuxième étage qui avait défailli… et SpaceX a visiblement résolu le problème en l’espace de quatre jours !

La Nasa a ainsi pu confirmer la nuit dernière que le départ vers la Station spatiale internationale aurait lieu mercredi 11 février à 11 h 01 UTC (6 h 01, heure locale), à l’aide de la capsule Crew Dragon « Freedom » (Liberté), qui sera utilisée pour l’occasion à la quatrième reprise depuis avril 2022.

Patience et longueur de temps

Le suspense aura donc duré jusqu’à bout pour cette mission Crew 12, entre la date de lancement avancée du printemps à la mi-février, le prolongement du séjour sur l’ISS de six à huit, puis neuf mois, le rapatriement prématuré de Crew 11, la concomitance avec les essais (abandonnés) du lanceur SLS (Space Launch System) puis le report au mois de mars de la mission lunaire Artemis 2, et enfin l’interruption momentanée des vols du Falcon 9…

Mais Sophie Adenot – tout comme ses trois coéquipiers – vit visiblement tous ces changements avec beaucoup de philosophie.

Lors d’une visioconférence organisée le 5 février au Palais de l’Elysée, elle expliquait à une collégienne qui l’interrogeait aux côtés du président de la République : « Dans le monde du spatial, la seule constante c’est le changement. C’est un mode opérationnel très dynamique, on est préparés à ça, et on est très bien accompagnés. »