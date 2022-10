La Sabca devient un fournisseur de premier rang pour Airbus en fournissant des actionneurs électriques pour les A350

Ce 21 octobre, la Sabca a annoncé avoir été sélectionnée par Airbus pour la conception, le développement et la fabrication du nouvel actionneur du spoiler numéro cinq de l’A350. Les différentes phases de développement, d’essai et de production seront effectuée sur le site de Bruxelles. Il s’agira d’un nouvel actionneur électromécanique, dont le premier exemplaire devrait être placé en 2025 ;

Du F-16 à l’A350 en passant par les fusées Ariane

La Sabca est présente dans le monde des actionneurs depuis plus de 40 ans. Elle a d’abord commencé sous licence pour l’actionneur de l’avion de combat F-16. Avec cette première expérience, elle participe ensuite à naissance du programme spatial européen et notamment avec les actionneurs des tuyères des différents modèles de la fusée Ariane. La Sabca innove aussi en développant et produisant l’actionneur électromécanique. Il apporte une plus grande précision, un gain de poids, un prix moins élevé, une maintenance plus faible (sans oublier la capacite de faire une maintenance prédictive)

Sur le long terme, la Sabca voudrait cumuler deux de ses compétences en une seule. Ainsi, elle dispose déjà d’une capacité d’aérostructurier au sein de l’aéronautique civile et l’arrivée des actionneurs dans ce domaine ouvre la possibilité à la Sabca de devenir un structuracteur : recherche et développement et production d’aérostructures directement équipée des actionneurs. C’est un avantage énorme pour les industriels car au lieu de recevoir une quantité impressionnante de pièces à assembler sur les chaines de montage, la SABCA voudrait à terme proposer une solution où elle recherchera livrera par exemple, une aile (structure, câblages, revêtement) avec des actionneurs.

Enfin, cette sélection aura un avantage pour les actionneurs utilisés dans l’aérospatiale car malgré leurs différences (taille, puissance, type de moteur, etc.), les actionneurs électromécaniques qui seront utilisés dans l’aviation civile intègrent une modularité, électronique ou encore gestion de la puissance fortement similaires aux actionneurs spatiaux.

Pour cet article, je tenais tout particulièrement à remercier Thibauld Jongen, le CEO de la Sabca, pour les informations reçues en vue de la rédaction de cet article.