États-Unis : 73 vols d'avions de transport lourds pour déployer plusieurs batteries de Patriot au Moyen-Orient

Montée capacitaire au Moyen-Orient

Avec la montée des tensions dans la région, tout particulièrement au niveau de l'Iran, de nombreux mouvements de forces américaines avaient été aperçus sur les sites de live tracking. Cette simple phrase de l'amiral Paparo permet désormais d'avoir un chiffre important, à savoir qu'un bataillon de systèmes antiaériens MIM-104 Patriot a été récemment déployé vers le CENTCOM, soit la structure de commandement américaine responsable de toutes les forces armées américaines au Moyen-Orient et en Asie de l'Ouest. Or, un bataillon de Patriot représente une sacrée capacité défensive puisque ce sont potentiellement 4 à 6 batteries qui ont été transférées... en plus des batteries déjà présentes dans la zone ! Pour rappel, en dehors des différents systèmes et véhicules de soutien, une batterie de MIM-104 est centrée autour d'un poste de commandement mobile, un radar mobile mais aussi et surtout, 6 à 8 lance-missiles mobiles. De fait, ce sont jusqu'à 48 lanceurs qui ont été déplacés jusqu'au Moyen-Orient.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que les États-Unis renforcent leurs capacités antiaériennes et antimissiles dans cette zone. En effet, fin 2023, il était possible de suivre sur les sites de live tracking jusqu'à 50 avions de transport américain au-dessus de l'Europe , en direction ou de retour du Moyen-Orient. Cette armada d'avions de transport stratégique C-17A Globemaster III et C-5M Super Galaxy permis de déployer de nombreuses batteries de systèmes antiaériens et antimissiles Patriot ainsi qu'une batterie de système antimissile balistique THAAD.

Un avion de transport stratégique

Le témoignage de l'amiral est clair : l'US Air Force n'a pas déployé 73 avions de transport stratégique C-17A Globemaster III mais bel et bien effectué 73 vols de C-17A vers le Moyen-Orient. Mais quand bien même 73 C-17 auraient été nécessaires, l'US Air Force a théoriquement la capacité de le faire, celle-ci alignant 157 C-17A... ce à quoi il faut ajouter les 47 C-17A de l'Air National Guard et les 18 C-17A de l'Air Force Reserve... soit un total de 222 Globemaster III.

Ce nombre est à lui seul important mais représente aussi une capacité d'aérotransport lourde conséquente pour les Forces armées américaines : un seul Globemaster III peut emporter dans sa soute 102 parachutistes équipés ou encore 77,5 tonnes de matériels. À titre d'exemple, la plus grosse capacité de transport aérien de l'Armée de l'Air et de l'Espace se concentre "seulement" sur la trentaine (en 2030) d'avions de transport tactique A400M Atlas, avec une capacité de charge en soute de 35 tonnes.