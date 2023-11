Plus de 50 vols par jour : pourquoi l'USAF déploie ses capacités de transport stratégique au-dessus de l'Europe ?

Déploiement important de C-5M et C-17A

Suite aux nombreuses attaques de missiles et de drones sur des bases américaines au Moyen-Orient, le Pentagone avait notamment annoncé le déploiement de bataillons de systèmes anti-aériens et anti-missiles MIM-104 Patriot et d'une batterie anti-missile balistique THAAD, en plus d'autres moyens terrestres, navals et aériens. La localisation précise des unités n'a pas été dévoilée par le Département de la Défense (DoD) mais ce déplacement de moyens a demandé la mise en place d'un véritable pont aérien entre les États-Unis et le Proche-Orient. Au centre de ce pont aérien, le continent européen et notamment la base aérienne américaine de Ramstein (Rhénanie-Palatinat, Allemagne), où deux types d'appareils se croisent pour un bref entretien, changement d'équipage et surtout, le plein des réservoirs :

avions de transport stratégique C-17A Globemaster III

avions de transport stratégique C-5M Super Galaxy

Au total, ce sont en moyenne 50 de ces avions qui sont visibles quotidiennement, faisant l'aller-retour entre le Proche-Orient et le continent américain. Ce nombre impressionnant s'explique par le nombre tout aussi important de matériels à déplacer :

un bataillon de Patriot standard comprend quatre batteries, regroupant chacune huit lanceurs.

une batterie standard de THAAD comprend six lanceurs.

Beaucoup de grands véhicules

Or, malgré l'immensité des deux modèles d'avions décrits ci-dessus, il faut plusieurs appareils pour déployer uniquement les lanceurs ! Par exemple, huit Globemaster ou quatre Super Galaxy sont nécessaires pour déployer les lanceurs... d'une seule batterie de Patriot. Ce à quoi il faut ajouter le poste de tir, les radars AN/MPQ-53 (Patriot PAC-2) ou AN/MPQ-65 (Patriot PAC-3), les véhicules utilisés pour transporter les missiles supplémentaires, la force de protection, etc. Pour le THAAD, la tâche est plus imposante car le radar AN/TPY-2 demande la mobilisation de plusieurs avions de transport stratégique. Contrairement aux AN/MPQ-53 et AN/MPQ-65 des Patriot, l'AN/TPY-2 du THAAD est un véritable système de systèmes, composés de plusieurs semi-remorques :