Le Patriot, du Koweït à la protection de l’Ukraine

Depuis 1981, le système antiaérien Patriot assure la protection de nombreuses forces armées à travers le monde. Ce système a été constamment amélioré via le développement et la mise en service de plusieurs variantes, en ce compris une variante spécialement développée pour intercepter des missiles. L’efficacité des premières variantes durant l’opération Tempête du désert n’est plus comparable aux systèmes Patriot PAC-2 GEM et Patriot PAC-3 CRI déployés en Ukraine. Retour sur l’historique de ce système, ses variantes et son utilisation en Ukraine.