Contre-offensive ukrainienne sans F-16 : un échec assuré ?

Toutefois, il est possible que certains s'attendaient à voir des F-16 ukrainiens déployés pour soutenir les troupes au sol lors de l'offensive ukrainienne d'été 2023. Ce n'est bien évidemment pas possible car un pilote ukrainien expérimenté devrait suivre une transformation de trois mois ( article sur le sujet ) avant de pouvoir être opérationnel. Dès lors, l'échéance la plus courte est donc au mois de septembre... en partant du principe que des pays ont officialisé et livré des F-16 à l'Ukraine. Cependant, à cette date, l'Ukraine voit de nombreuses pluies torrentielles s'abattre sur plusieurs régions, voyant réapparaitre la désormais très connue raspoutitsa. Celle-ci limitera (et ensuite interdira) grandement les mouvements à travers champs pour tous les véhicules.

Une maitrise ou une interdiction du ciel ?

Enfin, si l'appui aérienne ne sera pas aussi efficace qu'avec des F-16, la Force aérienne ukrainienne reste active afin de protéger ses territoires mais garde également une capacité de frappe et de montée en puissance graduelle :

À cela s'ajoute une capacité d'interdiction formée grâce à une défense antiaérienne et antimissile multicouche :

Enfin, comme le conclu l'amiral Vichot dans la vidéo ci-dessus, une offensive est plus efficace si la maitrise du ciel est acquise pour les Ukrainiens... mais il ne faut pas oublier que les Ukrainiens avaient lancé en 2022 deux contre-offensives avec brio (Kharkiv et Kherson) avec des moyens bien moins efficaces qu'ils ne disposent aujourd'hui.