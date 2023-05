Des roquettes américaines Zuni équipent les avions d'attaque ukrainiens Su-25

Les roquettes non-guidées Zuni

Les Zuni 5 pouces, soit 127 mm Folding-Fin Aircraft Rocket (FFAR), est une fusée non guidée qui peut transporter diverses ogives. Son poids varie de 46,3 à 61,6 kg selon le type de moteur, mais aussi de l’ogive qui peut peser entre 20,8 et 25,6 kg. D'une longueur de 2790 mm, les roquettes Zuni vont à une vitesse maximale de 725 mètres par seconde pour durant leur vol et possèdent quatre ailettes pliantes à l'arrière. Elles ont équipé l'avion de soutien aérien A-10 Thunderbolt II, ainsi que des chasseurs F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Hornet et des hélicoptères Bell AH-1W Super Cobra au sein de l'armée américaine. Selon le ministère de la défense ukrainien, les forces armées sont en possession de cinq sortes d’ogives :