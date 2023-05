Patriot PAC-3 CRI : l'une des versions les plus avancées du Patriot est en Ukraine

Une guerre de communication

Ce mardi 16 mai, la Force aérienne ukrainienne avait annoncé avoir détruit plusieurs missiles et drones russes, tirés depuis plusieurs endroits et via plusieurs lanceurs différents :

Six missiles hypersoniques Kinjal, tirés depuis des avions de combat MiG-31K, la variante spécialement modifiée pour l'emport du Kinjal.

Neuf missiles de croisière Kalibr, tirés depuis des navires russes en mer Noire.

Trois missiles tirés depuis un système antiaérien S-400 (missile modifié en sol-sol) ou un Iskander.

Des drones suicides Shahed 136/131 ainsi que trois drones de reconnaissance Orlan-10 ont aussi été détruit durant cette nuit.

Guerre de communication oblige, la Russie a totalement réfuté ces destructions et a même annoncé avoir détruit durant ces frappes un système antiaérien MIM-104 Patriot ukrainien ( article sur le sujet ).

Des débris très intéressants

Quoiqu'il en soit, les défenses antiaériennes et antimissiles de la capitale ukrainienne ont clairement été active durant la nuit du 15 au 16 mai. Dès lors, des débris de missiles étaient visibles dans les rues de Kiev. Si certains étaient difficilement identifiables, d'autres se sont avérés très intéressants : des restants de missiles Patriot ont été photographiés et permettent de clairement identifier qu'au moins un lanceur Patriot livré aux Ukrainiens est très avancé technologiquement.

Concrètement, l'image ci-dessous confirme qu'un Patriot PAC-3 CRI est actuellement opérationnel en Ukraine. Cette version du Patriot PAC-3, spécialisée dans la défense antimissile d'une zone, représente l'avant dernière variante la plus avancée du Patriot dans sa version PAC-3 :

Technologie hit-to-kill (toucher-pour-détruire) afin de maximiser les chances de destructions de missiles rapides. Cette technologie demande une grande précision, le missile intercepteur comprend donc un radar qui prend le contrôle des gouvernes et des capsules de gaz éjecteurs afin de déterminer le point d'impact le plus précisément possible.

(toucher-pour-détruire) afin de maximiser les chances de destructions de missiles rapides. Cette technologie demande une grande précision, le missile intercepteur comprend donc un radar qui prend le contrôle des gouvernes et des capsules de gaz éjecteurs afin de déterminer le point d'impact le plus précisément possible. Il est hyper agile grâce aux capsules de gaz qui permettent d'orienter plus efficacement le missile intercepteur vers le missile à détruire.

Sa portée varie en fonction des sources mais tourne concrètement autour des 30 kilomètres

La batterie de Patriot PAC-3 (et sous-variantes) utilise non pas un radar à antenne à balayage électronique passive (PESA) AN/MPQ-53 mais bien le radar à antenne active (AESA) AN/MPQ-65 ou AN/MPQ-65A, bien plus précis.

Cette variante du Patriot n'est "dépassée" que par le Patriot PAC-3 MSE, comprenant un missile encore plus agile mais aussi plus gros car son autonomie est doublée. Quoiqu'il en soit, la défense antimissile ukrainienne dispose d'un sacré atout.

Il faut noter que la propagande russe a également repris de nombreuses images de missiles Patriot PAC-3 CRI afin de démontrer l'inefficacité du système. Cependant, la plupart des restes des missiles tirés ne représentaient que la partie arrière des missiles. Pour rappel, le standard PAC-3 lance des missiles qui vont directement impacter le missile à détruire. C'est donc justement une preuve plus que probable que ces missiles ont bien détruit leur cible.