L'Ukraine recevra des MiG-29 polonais dans les prochains jours !

La Pologne est sur le point de livrer dans les prochains jours 4 de ses avions de combat MiG-29 à l'Ukraine. Ces appareils seront rejoints par d'autres avions mais qui nécessitent un entretien avant leur livraison. Au total, la Force aérienne ukrainienne est sur le point de recevoir plus d'une dizaine d'avions de combat polonais... et peut-être plus, si d'autres pays décident de suivre la Pologne.