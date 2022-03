La Pologne prête à offrir ses MiG-29 aux États-Unis, le Pentagone fait un pas en arrière !

Les États-Unis reviennent sur leurs propos

La Pologne était plus restreinte dans ses options et le fait de donner les MiG-29 sans aucune contrainte aux Américains laissait à penser que la livraison d'avions de combat à l'Ukraine allait bien avoir lieu. Mais le feuilleton des MiG-29 ne s'est pas arrêté là : le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a soudainement annoncé dans la même journée que la livraison de ces MiG-29 à l'Ukraine n'était pas une solution viable et inquiétait d'autres pays membres de l'OTAN. L'Ukraine ne doit donc plus espérer recevoir des avions de combats de la part d'autres pays membres de l'OTAN.