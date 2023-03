Chasseurs occidentaux en Ukraine : quelle durée de formation pour les pilotes ukrainiens ?

Suivirent alors deux mois de formation pratique à la base aérienne 115 d’Orange-Caritat leur permettant de se familiariser en vol avec l’appareil et d’atteindre les compétences d’un pilote opérationnel (PO). Quelques mois supplémentaires seraient certes nécessaires pour former les pilotes ukrainiens sur des chasseurs plus avancés comme les F-16, mais la durée d’apprentissage serait bien inférieure à celle de deux à trois ans qui peut être annoncée aujourd’hui.

A l'époque, ces pilotes de Mig-29 passèrent un mois à l’EETIS (l'Équipe d'Enseignement Technique et d'Instruction Spécialisée), une unité placée sous le commandement de de la Force Aérienne de Combat (CFAC) assurant la formation des personnels de l'Armée de l'Air appelés à travailler sur Mirage 2000. Ils y apprirent les connaissances techniques de base concernant le vecteur et de son avionique.

Une formation pour devenir simple équipier

Les pilotes ukrainiens formés aux avions occidentaux en trois mois ne seraient cependant pas qualifiés à devenir chef de patrouille. Selon notre source, atteindre la cette qualification nécessiterait un peu moins d’un an pour un chasseur comme le Mirage 2000 C RDI, là encore, toujours en temps de paix. Les pilotes seraient donc dans un premier temps de simples équipiers. Il est néanmoins possible d’imaginer des patrouilles mixtes mêlant des avions occidentaux à ceux existant déjà dans l’armée de l’air ukrainienne tels que les Mig-29, les Su-27, Su-25 et Su-24M. Si la France décidait de livrer des Mirage à l’Ukraine, une telle option lui permettrait d’avoir des équipages de Mirage 2000 opérationnels cet été.

En France, les chiffres clés de la Défense de 2021 dénombrent 113 Mirage 2000 dans l’Armée de l’Air et de l’Espace (AAE). On y compte 66 Mirage 2000 D (assaut conventionnel), 7 Mirage 2000 B1 (entraînement et formation) ainsi que 40 Mirage 2000-5 et Mirage 2000C RDI (défense aérienne). Ce dernier a été retiré du service en 2022, la France pourrait donc envisager d'en livrer à l'Ukraine sans réduire sa capacité opérationnelle et le tout à un coût réduit.