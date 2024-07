Boeing livre le premier hélicoptère de transport lourd CH-47F Block II Chinook à l'US Army

Premier CH-47F Block II pour l’US Army

Dans le cadre de la modernisation en cours de l'Armée américaine (US Army), Boeing a livré le premier hélicoptère de transport lourd CH-47F Block II Chinook à l'US Army. Cet appareil fait partie d'un large projet visant à moderniser jusqu'à 465 Chinook actuellement en service au sein de l’US Army vers la nouvelle configuration Block II. Lancé en 2017 avec la commande de trois prototypes d'ingénierie et de développement de fabrication (EMD), ce programme a vu le premier vol du CH-47F Block II en 2019.

Véritable cheval de bataille pour l’US Army, il permet d’appuyer les unités aéroportées, héliportées mais aussi les fantassins ou encore l’artillerie. Le Chinook, en tant qu’hélicoptère de transport lourd, représente la colonne vertébrale de la logistique héliportée de l’US Army : transport de troupes, matériels ou véhicules, évacuations médicales,... Grâce à son rayon d'action, sa vitesse et sa capacité de transport, le Chinook Block II assurera une plus grande flexibilité opérationnelle pour les troupes au sol ou aérotransportées. Le Block II améliore également la capacité de réponse rapide pour les missions d'urgence et les opérations tactiques non linéaires et non contiguës : aide à la population civile en cas de crise, recherche et sauvetage ou encore récupération de matériels endommagés au combat ou lors de crises naturelles.