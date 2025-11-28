Aviation décarbonée : EDF investit 2 millions d’euros dans Aura Aero
Daniel Chretien
publié le 28 novembre 2025 à 15:30

Le 27 novembre, EDF a annoncé renforcer sa participation au capital d’Aura Aero, à hauteur de 2 M€. En passant par sa filiale Safidi dédiée aux projets d’ancrage territorial, EDF était entré au capital de la société il y a un an.

A travers son investissement, EDF va apporter son expertise pour le développement des avions électriques et hybrides de la société : performance des batteries, l’efficacité des recharges. EDF aidera aussi Aura Aero à travailler avec les aéroports dans leur adaptation à l’arrivée d’aéronefs électriques. EDF met à disposition les compétences de ses équipes d’ingénieurs et de R&D qui travaillent sur ces projets. Aura Aero compte sur l’entrée d’EDF à son capital comme un renfort dans la construction de son usine de Toulouse Francazal. De son côté, EDF profite de cette annonce pour montrer son engagement envers la décarbonation de l’aviation. Pour s’aligner avec les objectifs de l’accord de Paris, l’ATAG (Air Transport Action Group) avait annoncé en 2021 un objectif de neutralité carbone du transport aérien d’ici 2050.

L’investissement d’EDF porte notamment autour du développement de l’avion hybride-électrique ERA, d’une capacité de 19 places. L’avion compte près de 700 intentions d’achats, pour une valeur estimée à 12 Md$. Pendant ce temps, Aura Aero poursuit l’industrialisation d’INTEGRAL, l’avion biplace de formation. Les premiers appareils de la version R sont livrés et la version S est en cours de certification. Enfin, le 100% électrique à capacité voltige INTEGRAL E, qui a volé pour la première fois en 2024, est en campagne d’essais en vol.

