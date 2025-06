Paris Air Show 2025 : Amelia et AURA AERO préparent l'avenir de l'aviation régionale

Lors de l'édition 2025 du Salon aéronautique du Bourget, la compagnie Amelia et AURA AERO ont annoncé la signature d’un protocole d’accord visant à travailler ensemble sur les conditions nécessaires au développement d’une offre de réseau aérien régional décarboné en France et en Europe. Ce réseau serait opéré par ERA, l’avion hybride-électrique 19 places dont l’entrée en service est prévue d’ici 2030. Fondée en 1976, Amelia propose des services de location d'avion avec équipage, de vols charter, de transport de sportifs, de transport corporate et de transport d'équipages, ainsi que des lignes régulières et de la maintenance d'appareils, en France, en Europe et en Afrique. La société opère actuellement une flotte de 18 appareils, (Airbus A319 et A320, Embraer 135 et 145 et Learjet 45) et emploie près de 400 personnes.

Tous deux fortement engagés dans la décarbonation de l’aviation et la revitalisation de l’aviation régionale, AURA AERO et Amelia travailleront ensemble afin d‘étudier les conditions économiques et opérationnelles préalables à l’organisation d’un réseau régional européen, décarboné, visant à : désenclaver des villes ou régions peu ou pas desservies par le train ou l’avion, grâce à des liaisons directes, sans passer par Paris ou d’autres grandes villes ; réduire les émissions de CO2 ; réduire le prix du billet pour offrir aux passagers un prix de transport raisonnable ; être rentable pour la compagnie aérienne.

ERA est un tout nouvel avion éco-responsable, hybride-électrique, conçu pour redynamiser l’aviation régionale tout en accélérant la décarbonation de l’aviation. Doté de 8 moteurs électriques (ENGINeUS, développé par Safran et premier moteur d’avion électrique certifié au monde) et 2 turbo-générateurs compatibles avec les carburants SAF, il alternera les phases hybrides et électriques en fonction des besoins en vol, avec un rayon d’action de 900 nm (1 666 km). Pensé pour réinventer l’aviation régionale, ERA se distingue par une capacité d’atterrissage sur piste courte, lui permettant d’accéder à la majorité des aéroports secondaires aujourd’hui largement sous-utilisés. Il ouvre ainsi de nouvelles routes directes, plus pratiques pour les passagers et plus durables. En remplaçant les vols avec correspondances par des trajets directs, l’appareil réduit significativement les émissions, tout en améliorant le confort et la rapidité du transport régional. À bord, le confort est au cœur de l’expérience : une cabine spacieuse permettant de se tenir debout (1,88 m), un plancher plat et un environnement silencieux, pour un vol serein du décollage à l’atterrissage. ERA réduit les émissions de CO2 jusqu’à 80% par rapport aux avions thermiques dans sa catégorie. AURA AERO compte déjà un carnet de commandes de plus de 650 appareils ERA, représentant une valeur de plus de 10,5 Mds $.