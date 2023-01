Airbus teste de nouvelles technologies pour améliorer l'assistance au pilote de ligne

Détournement d'urgence automatisé en croisière, atterrissage automatique et assistance au roulage

Dénommées DragonFly, ces technologies en démonstration comprennent le détournement d'urgence automatisé en croisière, l'atterrissage automatique et l'assistance au roulage et visent à évaluer la faisabilité et la pertinence d'explorer davantage les systèmes autonomes en faveur d'opérations plus sûres et plus efficaces. " Ces tests constituent l'une des nombreuses étapes de la recherche méthodique de technologies visant à améliorer encore les opérations et la sécurité ", déclare Isabelle Lacaze, responsable du démonstrateur DragonFly chez Airbus UpNext. " Inspirés par le biomimétisme, les systèmes testés ont été conçus pour identifier les caractéristiques du paysage qui permettent à un avion de " voir " et de manœuvrer en toute sécurité de manière autonome dans son environnement, de la même manière que les libellules sont connues pour avoir la capacité de reconnaître les points de repère "."

Fournir à l'équipage des alertes audio en réaction aux obstacles, un contrôle de vitesse assisté et un guidage vers la piste à l'aide d'une carte d'aéroport dédiée

Pendant la campagne d'essais en vol, les technologies ont pu aider les pilotes en vol, en gérant un événement simulé d'incapacité d'un membre d'équipage, et pendant les opérations d'atterrissage et de roulage. En tenant compte de facteurs externes tels que les zones de vol, le terrain et les conditions météorologiques, l'avion a pu générer un nouveau plan de trajectoire de vol et communiquer avec le contrôle du trafic aérien (ATC) et le centre de contrôle des opérations de la compagnie aérienne. Airbus UpNext a également exploré des fonctionnalités d'assistance au roulage, qui ont été testées en conditions réelles à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. La technologie fournit à l'équipage des alertes audio en réaction aux obstacles, un contrôle assisté de la vitesse et un guidage vers la piste à l'aide d'une carte d'aéroport dédiée.

Préparer la prochaine génération d'algorithmes basés sur la vision par ordinateur pour faire progresser l'assistance à l'atterrissage et au roulage

En plus de ces capacités, Airbus UpNext lance un projet visant à préparer la prochaine génération d'algorithmes basés sur la vision par ordinateur pour faire progresser l'assistance à l'atterrissage et au roulage. Ces tests ont été rendus possibles grâce à la coopération avec les filiales d'Airbus et des partenaires externes, dont Cobham, Collins Aerospace, Honeywell, Onera et Thales. DragonFly a été partiellement financé par la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) dans le cadre du plan de relance français, qui s'inscrit dans le cadre du plan européen, Next Generation EU, et du plan France 2030.