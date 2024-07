80 ans du débarquement de Normandie : près de 1 400 parachutistes sautent sur La Fière

Vers 10h du matin, alors que plus de 100 000 personnes s'étaient rassemblées dans les marais à l'est de Sainte-Mère-Église, quatre avions de transport C-47 Skytrain/Dakota, escortés par deux chasseurs Spitfire, ont largué un premier stick de parachutistes, avec notamment des associations et clubs de parachutismes, habillés en tenue d'époque pour l'occasion, ainsi que des militaires d'active. Une fois la dropzone dégagée, les quatre Dakota ont redécollé seuls et largué vers 11 heure un second stick, clôturant au passage la partie plutôt historique de ce parachutage.

Durant la première semaine de juin, la Normandie vivait au rythme des diverses commémorations, cérémonies officielles, démonstrations militaires,... La population, touristes, militaires et vétérans pouvaient apercevoir de nombreuses activités, comme par exemple le meeting aérien d'Arromanches , rassemblant pendant quelques heures pas moins de 150 000 personnes venues admirer les différents avions et hélicoptère. Le dimanche 9 juin clôturait la plupart des commémorations dans la région. Si de nombreux parachutages étaient visibles durant toute la semaine, le parachutage de La Fière permettait de terminer en beauté ce 80ème anniversaire. Il s'agit concrètement du plus gros parachutage des commémorations, avec approximativement 1 300 à 1 400 parachutistes largués depuis les airs.

Le spectacle était impressionnant : les 18 avions de transport tactique se suivaient l'un derrière l'autre et larguaient un premier stick de parachutistes américains, anglais, français, belges,... avant de refaire un passage 10 minutes plus tard, pour larguer un second stick de parachutistes. Pour le plus grand plaisir des petits et des grands, le ciel se couvrait alors de parachutistes pendant de longues minutes. Sur la dropzone, la joie des paras était clairement visible : ils venaient d'effectuer un saut sur une zone mythique. Une deuxième vague a été larguée en milieu d'après-midi et les sauts se sont terminés par un largage de quelques parachutistes en haute altitude et par les Golden Knights, l'équipe de parachutisme de présentation de l'US Army. Quatre C-130J ont aussi profité de la fin de l'évènement pour effectuer un passage basse altitude sur la dropzone.

Une bataille peu connue

Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, pas moins de 800 avions de transport Skytrain/Dakota larguent des milliers de parachutistes américains sur le Cotentin. À l'ouest de Sainte-Mère-Église des marais et surtout le Merderet forment un obstacle naturel à la progression dans cette direction. Deux possibilités : le pont de Chef-du-Pont et le pont de La Fière. Ces deux ponts deviennent ainsi des objectifs de la mission aéroportée américaine. Cependant, malgré un parachutage bien plus précis que la moyenne, le 1er bataillon du 505ème régiment d'infanterie parachutiste de la 82ème division aéroportée (505th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division) ne parvient pas à regrouper assez d'hommes pour former deux groupes et prendre les deux ponts. Le major Frederick C. A. Kellam prend alors la décision de foncer sur La Fière. Deux assauts sont lancés aux premières lueurs du jour mais sont tous deux repoussés par les Allemands présents dans la zone.

Toutefois, plus le temps passe, plus les paras se regroupent : il est estimé que 550 paras étaient présents à l'est de La Fière en fin de matinée ! Un assaut est alors lancé par trois compagnies (comp. A/505 PIR, comp. G 507 PIR, comp. B/508 PIR) et, après de rudes combats, capturent le hameau. La compagnie G fera même l'exploit de s'établir de l'autre côté du pont. Le 1er bataillon du 505 PIR relève les paras après l'assaut mais, à peine mis en position défensive autour du pont, doit faire face à une contre-attaque d'infanterie allemande, soutenue par quelques chars légers ex-français Renault R35. L'attaque est importante mais trois R35 sont détruits avec des bazookas et les Allemands sont stoppés avant le pont. Des renforts sont ensuite transférés sur place depuis Chef-du-Pont (alors pris par d'autres paras de la 82ème division aéroportée) et le lendemain, la position est à nouveau renforcée par le 1er bataillon du 325ème Régiment d'Infanterie de Planeur (325th Glider Infantry Regiment).