Le meeting aérien d'Arromanches 2024 en quelques images

Tous les cinq ans, un meeting aérien est organisé sur les côtes du petit village normand d'Arromanches-les-Bains. Et ce 8 juin ne fit pas exception à la règle : près de 150 000 personnes s'étaient rassemblées sur les deux falaises, ainsi que sur les plages d'Arromanches, pour pouvoir assister au show aérien d'environ 1h30. Ce dernier a été ouvert par une patrouille mixte composée d'un chasseur Spitfire Mk XIV, un chasseur-bombardier P-47D Thunderbolt et un avion de transport DC-3 Dakota.

Le Thunderbolt a alors pris le relais, jouant sur la puissance de son moteur pour effectuer de grandes descentes et remontées, le tout - bien évidemment - avec un moteur Pratt & Withney à fond. Le Spitfire a également fait des passages à haute vitesse mais aussi des manœuvres plus serrées, jouant sur son agilité.

Après un chapitre "Seconde Guerre mondiale", le meeting aérien a fait un saut dans le temps pour effectuer une démonstration d'hélitreuillage en mer depuis la vedette de sauvetage SNSM Madone des Feux (SNS 267, vedette de 2ème classe) et un hélicoptère maritime H160 de la Marine nationale. Clin d’œil au débarquement de Normandie, l'hélicoptère était passé par l'atelier peinture pour recevoir des bandes d'invasion sur sa queue et son stabilisateur horizontal.

Un avion de voltige CAP 10, suivi par un autre avion de voltige CAP 231 ont ensuite effectué des acrobaties aériennes pures : tonneaux, renversements, vrilles à plat, sur place en cabré, etc. Le public a été plusieurs fois étonné de ces figures, particulièrement lorsque les moteurs passaient en bas régime et que l'avion continuait d'effectuer des figures acrobatiques.

Ensuite, ce fut au tour d'une patrouille mixte composée d'un avion de transport tactique A400M et de deux avions de combat F-16AM Fighting Falcon de la Composante Aérienne belge. Les F-16 ont beaucoup été entendus, ces derniers effectuaient de nombreux virages et passages à très haute vitesse subsonique, pour le plus grand plaisir des petits et des grands.