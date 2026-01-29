Rafale : Safran augmente ses activités au Creusot

Safran Aircraft Engine va étendre son site historique du Creusot spécialisé dans la production de pièces tournantes complexes. Cette extension sera opérationnelle à partir de 2029 et ajoutera 9000 m² au site existant (cela fera un total de 26 000 m²). Le projet représente 70 M€ et a pour but d’augmenter sa main d’œuvre de 100 employés, pour atteindre 300 personnes sur le site. Ainsi, le Creusot deviendra un site stratégique en tant que deuxième source (en plus de l’usine d’Evry-Corbeil) de pièces tournantes du moteur M88 du Rafale . Une résilience attendue de nos jours. Les activités d’usinage débuteront dès cette année sur le site existant avant d’être déployées sur l’extension. Une augmentation des capacités attendue en réponse à l’appel d’Emmanuel Macron aux industriels de défense de monter en cadence lors de son discours des vœux aux armées en janvier.

Le site du Creusot va donc fournir des pièces tournantes pour le moteur M88 du Rafale et aussi pour le GE90 de CFM International, moteur qui équipe les Boeing 777. Jusqu’à présent, le site du Creusot produisait exclusivement des pièces pour les moteurs LEAP et CFM56 équipant les avions Airbus A320 et Boeing 737. Safran Aircraft Engine annonce le site comme étant moderne, à la pointe des exigences d’une usine 4.0, riche en automatisation et avec une forte digitalisation de la qualité. Le site doit être le plus autonome possible, voire être capable de tourner en continu de jour comme de nuit avec une présence humaine minimale.