Propulsion spatiale : L3Harris vend une partie de ses activités à AE Industrial

La participation est évaluée à près de 845 M$ (723 M€). L3Harris conservera 40% de son activité, y compris l’exclusivité sur la production et l’exploitation du moteur-fusée RS-25. Une grande partie de ces activités de propulsion étaient liées au rachat en 2023 par L3Harris de la société Aerojet Rocketdyne , née en 2013 de la fusion des motoristes américain Aerojet (fondé en 1942) et Pratt & Whitney Rocketdyne, qui était connue pour avoir fourni le légendaire moteur F1 des fusées lunaires Saturn 5 pour les missions Apollo.

Cette participation stratégique d’AE Industrial s’explique par la volonté de L3Harris de se concentrer sur des activités de défense, notamment dans la propulsion de missile. L’idée est d’être suffisamment agile et disponible pour les besoins futurs du Pentagone, qui a récemment demandé à Lockheed Martin de tripler sa production de ses intercepteurs de missiles Patriot.

L3Harris conserve l’exclu sur la propulsion du SLS

D’une poussée de 190 tonnes, chaque moteur RS 25 équipe la baie de propulsion du Space Launch System (SLS), qui envoie les astronautes des missions Artemis vers la Lune. Les deux premières missions (Artemis I en 2022 et Artemis II qui doit décoller début février) décollent avec des anciens moteurs des Navettes spatiales recyclés. L3Harris doit fournir des moteurs RS 25 neufs à partir d’Artemis III, dans le cadre d’un contrat à long terme avec la Nasa.