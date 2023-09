Aerojet Rocketdyne fournira la puissance pour l'arme hypersonique HALO de Lockheed Martin pour la Marine américaine.

Aerojet Rocketdyne soutient l'armée avec plusieurs produits hypersoniques.

Ross Niebergall, président d'Aerojet Rocketdyne, a déclaré: «Nous sommes fiers de nous associer à Lockheed Martin sur cette capacité importante, soutenant la marine dans sa mission de maintenir les mers ouvertes et libres. En fournissant des armes qui atteignent plus loin et plus vite, nous permettons aux combattants de rester sur l'offensive, de conduire le rythme de la bataille et de garder l'avantage». Aerojet Rocketdyne propose une large gamme de produits pour soutenir l'hypersonique, y compris des moteurs à air, des boosters à moteur à fusée solide, des charges militaires et des technologies de défense contre les missiles.