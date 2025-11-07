Le lanceur de la mission Artemis 2 complètement intégré

Voyants au vert

Malgré le shutdown qui dure depuis le 1er octobre aux Etats-Unis, tous les voyants sont au vert pour l’envoi vers la Lune de la mission Artemis 2 de la Nasa, dont la date de lancement a été avancée au 5 février prochain (au plus tôt) : dans le bâtiment d’assemblage final (VAB) du Centre spatial Kennedy, en Floride, la cabine Orion (récemment baptisée Integrity par l’équipage) a été installée au sommet du lanceur géant SLS (Space Launch System), de 98 mètres de haut.

Le vaisseau (dont le module de service est fourni par l’Agence spatiale européenne) est ainsi totalement intégré.

Mission de dix jours environ

La mission Artemis 2 verra le retour des hommes vers la Lune, pour la première fois depuis la mission Apollo 17, en décembre 1972.

Elle suivra une trajectoire circumlunaire, c’est-à-dire un survol de la Lune sans atterrissage, avant de revenir sur Terre et amerrir dans l’océan Pacifique une dizaine de jours après le décollage.

Son équipage est composé de quatre astronautes — trois Américains et un Canadien : Reid Wiseman, le commandant de la mission, ancien chef du bureau des astronautes de la Nasa ; Victor Glover, pilote ; Christina Hammock Koch, spécialiste de mission n°1 ; et Jeremy Hansen spécialiste de mission n°2.