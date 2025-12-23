Pegasus Airlines commande jusqu’à 300 moteurs à CFM

Pegasus Airlines est client de longue date du motoriste CFM. Elle est même la première compagnie à exploiter un moteur LEAP en 2016. En décembre 2024, Pegasus Airlines avait marqué le coup avec une méga-commande de 200 Boeing 737 MAX 10 , dont 100 en option. Une partie de la flotte sera donc équipée des moteurs 1B. Le contrat inclut la fourniture de moteurs de rechange et des services de maintenance à long terme. Dans le cadre de sa commande, Pegasus Airlines insiste avoir misé sur le LEAP-1B pour sa contribution aux objectifs de neutralité carbone pour 2050.

Coentreprise entre GE Aerospace et Safran Aircraft Engines, CFM International équipe la plupart des avions Airbus A320 et Boeing 737. Cette grosse commande de Pegasus Airlines suit une série d’autres importantes signées au Dubai Air Show . CFM avait reçu la commande d'une centaine de LEAP-1A pour Avolon, 120 LEAP-1A pour Riyadh Air, et trois douzaines pour Air Arabia, Berniq Airways et Royal Jet. Cumulé au contrat avec Pegasus Airlines, CFM conclut ce dernier trimestre de 2025 avec plus de 550 moteurs commandés.