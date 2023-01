Le Pentagone identifie des problèmes sur la capacité fret du KC-46A

Alors que le KC-46A avait déjà subi des enquêtes suite à des défaut sur ses caméras de ravitaillement, un nouveau rapport global pointe d'autres défauts. Ces derniers concernent tous la capacité de transport de fret du Pegasus ; système de guidage du chargement non conforme, problèmes au système permettant le calcul de la masse et du point d'équilibre de l'appareil, etc.

Il y a quelques temps, les aviateurs américains avaient remarqué que les caméras permettant à l'opérateur du ravitaillement de ne plus voir les appareils à ravitailler durant certaines situations. Le KC-46A avait alors fait l'objet de nombreuses critiques. De nouvelles caméras ont été développées ( article sur le sujet ), laissant retomber la pression sur cet appareil : un premier vol d'essai est prévu pour la fin de l'année fiscale 2023 (4QFY23) et un premier vol d'essai opérationnel pour l'année fiscale 2024. Cependant, avec la récente publication du rapport annuel du DOT&E (Director, Operational Test and Evaluation), le KC-46A est revenu sous le feu des critiques. Le DOT&E confirme que les procédures mises en place pour éviter les situations aveuglant les caméras sont correctes. En revanche, il met en avant de nouveaux problèmes importants concernant le transport cargo : Guidage de chargement de fret complexe, non organisé et non conforme au système de transport des Forces armées américaines

Limitation de cargo non standard, provoquant une confusion des équipages et demandant des inspections après chargement

Impossibilité de charger certaines cargaisons à l'avant suite aux restrictions du filet cargo

Problèmes avec le système APT (Automated Performance Tool) utilisé pour calculer la masse de l'appareil et son point d'équilibre. Cela entraine donc une augmentation de la charge de travail pour les personnels (calculs complexes) introduisant une erreur humaine potentielle. Ces défauts ont été classés en "Catégorie I", défauts urgents. Cependant, un porte-parole de l'USAF aurait annoncé que ces défauts étaient connus et ont été classés à niveau de dangerosité plus faible ; "Catégorie II". Il n'a toutefois pas expliqué si ce changement est dû à une révision du rapport ou à la mise en place de solutions concernant ces problèmes. Il faut noter que ces défauts ne concernent pas la capacité de ravitailler d'autres appareils et l'USAF reste pleinement confiante dans ce ravitailleur. D'ailleurs, ce 30 janvier, Boeing a annoncé avoir reçu un contrat de l'US Air Force (USAF). Ce dernier concerne le lot 9 des avions ravitailleurs KC-46A Pegasus : pour un montant de 2,3 milliards de dollars, Boeing livrera 15 KC-46 à l'USAF et ce, avec une dernière livraison pour 2026. Au total, le contrat global liant Boeing et l'USAF concernant le Pegasus doit permettre la livraison éventuelle de 128 ravitailleurs.