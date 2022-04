Le design des nouvelles caméras pour le KC-46 enfin validé

La porte-parole de l'Armée de l'Air américaine a officiellement annoncer la semaine passée que la révision préliminaire du RVS 2.0 était terminée. La fin de cette étape indique donc que l'USAF est d'accord avec le design du remplaçant des caméras actuellement défectueuses. Boeing a annoncé que les coûts de développement et d'installations seront à charge de l'entreprise. A l'heure actuelle, aucune annonce ou estimation de ces coûts n'est encore disponible.

A l'inverse des précédents avions ravitailleurs de l'USAF, le boomer (chargé de diriger la perche de ravitaillement) du KC-46 dispose d'une console dans la cabine de l'avion. Pour pouvoir gérer les différents ravitaillements, il se base sur plusieurs caméras situées sous les ailes et la cabine de l'avion. Cependant, les caméras actuellement montées sur les appareils déjà en vol n'est pas assez précise dans certaines condition de luminosité élevée (le bout de la perche n'est plus visible). De fait, les 46 KC-46 (en janvier 2022) de l'USAF ne sont pas encore opérationnels à 100% de leurs capacités, 3 ans après leur entrée en service dans l'Armée de l'Air américaine. Le ravitailleur (et son système défectueux) s'exporte aussi à l'étranger puisque Israël en a commandé plusieurs ( plus d'information dans cet article ) et l'Armée de l'Air japonaise détient déjà un exemplaire. Ces appareils devront très probablement repasser par les usines de Boeing pour l'installation du RVS 2.0.

En terme de calendrier, l’installation du RVS 2.0 et la qualification lors d'essais réels sur un KC-46 seront très rapidement effectués puisque la mise en service officielle reste toujours prévue pour l'horizon 2023.