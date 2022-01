Israël renforce ses capacités de projection et d'intervention

Le Boeing KC-46A

Le Boeing KC-46A est le ravitailleur le plus moderne de l’arsenal américain, il a été acheté à 4 exemplaires et 4 options par l'IAF en 2020, et cette nouvelle commande pour deux appareils devrait permettre à Israël de se séparer de ses cinq Boeing 707-131 (datant de 1975) et de ses deux Boeing 707 de seconde main et transformés en tanker en 2001 et 2011, même si aucune date de livraison n’a encore été spécifiée pour ces nouvelles commandes.

Tout comme l'A330 MRTT proposé par Airbus, le KC-46 est multifonction : il s'agit avant tout un ravitailleur mais il peut être transformé en cargo avec 29,4 tonnes de capacités fret, en transport de troupes pour un maximum de 58 passagers, ou encore en avion médicalisé.

Son développement à toutefois eu beaucoup de retard et la production à rythme normal des appareils dans leur version définitive n’est pas prévue avant 2024, soit avec 7 ans de retard par rapport à la date prévue. L’un des derniers problèmes, et des plus conséquents, concerne la caméra qui permet à l’opérateur de gérer la perche de ravitaillement à partir de la cabine. Cette caméra ne s’est pas avérée assez précise dans certaines conditions de luminosité (le bout de la perche n’était plus visible). L’installation d’une nouvelle caméra RVS 2.0 en 2023 permettra à cet appareil d’être complètement opérationnel.