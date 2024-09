La NBAA moins trois constructeurs

Trois avionneurs absents

Et de trois. Ils sont effectivement désormais trois constructeurs qui ne participeront pas à la messe annuelle de l’aviation d’affaires, la convention de la NBAA, qui aura lieu cette année à Las Vegas, du 22 au 24 octobre 2024. Après Gulfstream Aerospace et Dassault Aviation, le dernier des trois n’est autre que Cessna, ou plutôt Textron Aviation. Lequel a annoncé son absence au travers d’un communiqué de presse, qui précise « [que le groupe va continuer à ] se concentrer sur la conception et la fourniture de la meilleure expérience aéronautique à ses clients, tout en maintenant ses activités commerciales pendant cette période ».

Chez Boeing... Et Cessna

Cette annonce intervient dans le cadre d’un contexte particulier, car aux Etats-Unis il n’y a pas qu’à Seattle chez Boeing -pardon Renton, c'est-à-dire là où le "plus vendu" de Boeing alias le 737MAX est produit- que la grève est d’actualité : chez Textron Aviation, elle a débuté lundi et elle concerne pas moins de 5 000 membres de la section locale de l'Association internationale des machinistes. Et les effets risquent fort d'être similaires -à moindre coût toutefois-, soit un retard de livraison de plus d'une dizaine d'avions. Cependant, puisque seul un avion livré est un avion payé, l'impact sur les recettes sera inévitable.

Un modèle en perte de vitesse ?

Signe des temps, la NBAA a peut-être intérêt à revoir son modèle, puisque les trois constructeurs concernés sont des avionneurs que l’on peut qualifier sans nul doute possible de majeurs, au vu non seulement de leur gamme mais aussi de leurs ventes, qu’elles soient considérées aussi bien en termes de volumes que de revenus. Toujours est-il que Gulfstream a opté pour des salons plus petits et plus régionaux, offrant sûrement beaucoup plus de visibilité mais aussi de proximité avec sa clientèle. Dassault Aviation semble lui préférer une présence à la convention tous les deux ans.