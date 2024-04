Le Gulfstream G700 est certifié FAA

Un G700 "plus"

Gulfstream Aerospace a annoncé le 29 mars 2024 que le tout nouveau Gulfstream G700 avait reçu la certification de type de la Federal Aviation Administration (FAA), ouvrant ainsi la voie à la livraison aux clients de l'avion. La certification FAA du G700 a également confirmé deux nouvelles améliorations en termes de performances, offrant aux clients une plus grande flexibilité et une meilleure disponibilité aéroportuaire : une distance de décollage de 5 995 pieds (soit 1 827 mètres) et une distance d'atterrissage de 3 150 pieds (soit 960 m, ISA standard, niveau de la mer), toutes deux plus courtes qu'initialement prévu.

Le jet le plus rapide de la gamme Gulfstream

En septembre 2023, Gulfstream a annoncé l'amélioration des performances du G700 en termes de rayon d'action, de vitesse et d'altitude cabine. Le rayon d'action de l'avion est passé à 7 750 nautiques (soit 14 353 kilomètres) à Mach 0,85 ou à 6 650 nautiques ( soit 12 316 km) à Mach 0,90, soit un gain de 250 nm (463 km) à ces deux vitesses par rapport aux prévisions initiales. La vitesse opérationnelle maximale du G700 est passée de Mach 0,925 à Mach 0,935, ce qui en fait le plus rapide de la flotte Gulfstream.

Poursuite du conflit de l'altitude cabine

Outre l'augmentation de la distance franchissable et de la vitesse, Gulfstream a annoncé que l'altitude de la cabine du G700 a encore été réduite à 2 840 ft (866 m) en volant à 41 000 ft (12 497 m), ce qui offre encore plus de confort aux passagers. La cabine du G700 se caractérise également par un niveau de bruit très faible, 20 fenêtres ovales panoramiques Gulfstream et un air 100 % frais, jamais recirculé.