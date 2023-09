Un Gulfstream G700 plus rapide et plus performant

Un G700 plus performant que prévu

La compétition dans le domaine des jets d'affaires haut de gamme ne s'est pas tarie, témoin la dernière annonce en date de Gulfstream Aerospace, qui a annoncé le 5 septembre 2023 que le tout nouveau Gulfstream G700 offrira des performances et un confort supérieurs à ce qui avait été initialement annoncé. "Au cours des vols de certification, l'avion a démontré une augmentation de son rayon d'action et de sa vitesse, ainsi qu'une amélioration de l'altitude cabine. Le rayon d'action du G700 est passé à 7 750 miles nautiques soit 4 353 kilomètres à Mach 0,85 ou 6 650 nm soit 12 316 km à Mach 0,90, soit un gain de 250 nm équivalents à 463 km par rapport aux prévisions initiales", précise le constructeur aéronautique de Savannah.

Vitesse et altitude cabine

La vitesse et l'altitude cabine, arguments de poids pour la clientèle potentielle, reviennent sur le devant de la scène... Ou plutôt de la cabine, serait-on tenté de dire. La vitesse du G700 est également passée de Mach 0,925 à Mach 0,935, ce qui en fait la vitesse la plus élevée de la flotte Gulfstream. Dans la cabine, l'altitude la plus basse de l'aviation d'affaires a encore été réduite à 2 840 pieds soit 866 mètres tout en volant à 41 000 pieds soit 12 497 m, ce qui offre un confort amélioré aux passagers. "Nous entreprenons l'un des programmes d'essais en vol les plus complets, car le G700 est le premier avion d'affaires d'affaires à être certifié par la Federal Aviation Administration suite à l'adoption de la loi de 2020 sur la certification, la sécurité et la responsabilité des aéronefs [Aircraft Certification, Safety, and Accountability Act]", a déclaré Mark Burns, président de Gulfstream. "En conséquence, [...] nos efforts de certification se poursuivent et nous sommes impatients de livrer le G700 aux clients du monde entier".

4100 heures de vol d'essais sur 5 avions

Tout au long du programme d'essais en vol, deux avions G700 entièrement équipés pour réaliser une tournée promotionnelle de l'appareil, lesquels ont parcouru le monde pour tester l'intérieur de l'appareil et donner aux clients l'occasion d'en faire l'expérience. La cabine du G700 se caractérise également par un niveau de bruit très bas, 20 fenêtres ovales panoramiques Gulfstream et 100 % d'air frais. À ce jour Jusqu'à présent, ces deux avions ont parcouru environ 246 000 nm soit 455 592 km et établi plus de 45 records de vitesse de ville à ville. Le programme d'essais en vol du G700 touche à sa fin, avec plus de 4 100 heures de vol sur cinq avions d'essais en vol, en plus des deux avions d'essais de production équipés.