NBAA 2023 : Textron Aviation introduit le Cessna Citation CJ3 Gen2.

Le Cessna Citation CJ3 Gen2 entrera en service en 2025

Textron Aviation a annoncé aujourd'hui que flyExclusive a été nommé client de lancement de la flotte du Cessna Citation CJ3 Gen2. La nouvelle a été annoncée lors de la première journée de la National Business Aviation Association - Business Aviation Convention & Exhibition (NBAA-BACE) qui se tient à Las Vegas, du 15 au 17 octobre 2023. Le Citation CJ3 Gen2, annoncé ce matin, place la barre plus haut sur le marché des jets légers et fait partie de la prochaine phase des efforts de modernisation de la flotte de flyExclusive. Dévoilé à la veille de la NBAA-BACE qui se tient cette semaine à Las Vegas, le Citation CJ3 Gen2 place la barre plus haut sur le marché des jets légers. Les participants ont accès à une nouvelle maquette du Citation CJ3 Gen2 qui fait ses débuts pendant le salon à l'exposition statique de la société à l'Henderson Executive Airport. Actuellement en cours de développement, l'avion devrait entrer en service en 2025.

Renfort de flotte de flyExclusive

"Le CJ3 Gen2 est l'avion idéal pour renforcer la flotte existante de flyExclusive, en offrant aux passagers et aux pilotes une expérience de haut niveau. Avec ses performances éprouvées, sa technologie de pointe et ses aménagements de cabine inégalés, cet avion reflète notre engagement en faveur de l'innovation et de l'excellence dans le domaine de l'aviation", a déclaré Lannie O'Bannion, vice-présidente senior des ventes mondiales et des opérations de vol. En 2022, flyExclusive, l'un des principaux fournisseurs d'affrètement de jets privés haut de gamme, a annoncé un ambitieux programme de modernisation de sa flotte comprenant une commande qui comporte jusqu'à 44 nouveaux avions Textron Aviation, dont jusqu'à 30 avions légers CJ3+. flyExclusive exploite une flotte de jets Cessna Citation, notamment les modèles d'avions Citation X, Citation Sovereign, Citation Excel/ XLS, Citation CJ3 /CJ3+ et Citation Encore / Encore+.

"Redéfinir le marché des jets légers"

Le Cessna Citation CJ3 Gen2 veut, selon son constructeur, redéfinir l'aviation d'affaires en établissant de nouvelles normes sur le marché des jets légers. Conçu avec l'aide du pilote, le cockpit offre un espace supplémentaire de 4,5 pouces pour les jambes du pilote. Le système avionique Garmin G3000 est doté d'une technologie d'automanette et d'une connectivité transparente pour une charge de travail réduite et une meilleure connaissance de la situation, ainsi que d'un système de vision améliorée (EVS) en option pour une meilleure clarté et une connaissance de la situation optimisée.

9 passagers

Les passagers disposeront dans la cabine personnalisable des fonctionnalités telles que des sièges pivotants, un éclairage d'accentuation RVB, une prise USB-C à chaque siège, la recharge sans fil, des tables exécutives et de nombreux rangements. Les toilettes sont dotées de lucarnes CoolView pour la lumière naturelle, d'un lavabo et d'un meuble-lavabo modernes en option, et peuvent être entretenues de l'extérieur pour plus de commodité. Le Citation CJ3 Gen2 pourra accueillir neuf passagers en version standard, et huit passagers en option avec des rangements supplémentaires. Avec une autonomie maximale de 2 040 nm et une charge utile maximale de 2 135 livres, le Citation CJ3 Gen2 offre une excellente autonomie, une charge utile et des performances supérieures sur le terrain pour permettre aux pilotes d'accomplir une variété de missions dans des conditions étendues.