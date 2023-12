Le Dassault Falcon 6X est entré en service commercial

Améliorations post-certification pour le Falcon 6X

C'est avec ce laconisme qui fait son charme que Dassault Aviation a annoncé que son Falcon 6X était entré en service le 30 novembre 2023. La certification de type avait été délivrée le 22 août dernier par l’EASA et la FAA au terme d'une campagne d'essais de deux ans et qui a nécessité 1 500 heures de vol à travers le monde. Depuis le 22 août, "des améliorations post-certification ont été appliquées qui ont nécessité l’approbation de l’EASA", précise l'avionneur.

Quatre avions mobilisés pour les essais

Aux trois appareils engagés dans le programme d'essais en vol s'était joint le Falcon 6X numéro 4. Ce Falcon 6X, premier avion de série et second appareil avec un intérieur complet, avait pour rôle d'évaluer rigoureusement les systèmes de cabine et à s’assurer de leur parfaite maturité avant leur mise sur le marché.

La plus grande cabine de sa catégorie

Avec une autonomie de 5500 nautiques (soit 10 186 km), le Falcon 6X possède la cabine la plus grande du segment des jets d’affaires à long rayon d’action.