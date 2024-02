L'escadrille binationale belgo-luxembourgeoise reçoit son 8ème et dernier A400M

Tous les appareils livrés Le 20 février dernier, Ludivine Dedonder, ministre de la Défense belge, et Yuriko Backes, ministre de la Défense luxembourgeoise, se rendaient sur la base aérienne de Melsbroek (Bruxelles). C'est depuis cette base que décollent les différents avions de transport du 15ème Wing de la Composante Air (Force aérienne belge). Au total, la 20ème escadrille, volant précédemment sur l'avion de transport tactique C-130H Hercules, doit détenir un total de huit A400M. Ainsi, l'arrivée du CT-08 permet de boucler la boucle. Petite particularité de la 20ème escadrille : elle n'est plus belge mais bien belgo-luxembourgeoise. D'ailleurs, la commande d'A400M a été remplie conjointement avec le Luxembourg et le premier A400M (CT-01) a avoir été livré est justement un A400M volant sous les cocardes luxembourgeoises, les sept autres avions (CT-02 à CT-08) étant des appareils belges. Le CT-01 était d’ailleurs ouvert spécialement pour l’occasion au sein du hangar A400M de la base. C’est au sein de cette nouvelle infrastructure que les personnels de la Composante Air, d’ Airbus Defense et de Sabena Engineering , entretiennent et réparent les huit A400M de la base aérienne de Melsbroek.

Livraison du 8ème et dernier avion de transport tactique A400M (CT-08) sur la base aérienne de Melsbroek. © Gaétan Powis Fermer

Hangar de maintenance A400M de la base aérienne de Melsbroek, capable d'acceuillir trois A400M. © Gaétan Powis Fermer

La soute de l'A400M luxembourgeois (CT-01) avec les sièges abaissés. © Gaétan Powis Fermer

Unité binationale L'Armée luxembourgeoise déploie ainsi en permanence des pilotes et loadmasters confirmés sur A400M. Afin d'assurer une interopérabilité complète avec leurs homologues belges, ceux-ci ont effectués le même parcours de formation : les loadmasters ont suivi les cours de sous-officiers à l’école des sous-officiers de Saffraanberg (Limbourg, Belgique).

les pilotes sont d’abord passés par l’École Royale Militaire (Bruxelles, Belgique) pour ensuite effectuer leur formation avancée sur Marchietti à Beauvechain (Brabant Wallon, Belgique) avant de voler sur Xingu sur la base aérienne 702 d’Avord (Cher, France). Dès 2012, un premier pilote intégrait la 20ème escadrille, encore équipée de C-130H Hercules. L’arrivée le 9 octobre du CT-01 acte la transition et la modernisation de l’unité. Aujourd’hui, l’unité comprend 5 pilotes luxembourgeois, dont 4 ont volé sur Hercules et un 6ème et dernier pilote entame la fin de sa formation à l’ERM. L’un de ces pilotes m’avouait que le vol « manuel » en Hercules était quelque chose de légendaire mais "l’A400M est un autre monde et bien plus efficace. Si j’avais le choix avec le Hercules, je continuerais à voler sur A400M".

Yuriko Backes, ministre de la Défense luxembourgeoise et le général Steve Thull, commandant les Forces armées luxembourgeoises, aux côtés de pilotes et loadmaster A400M luxembourgeois. © Gaétan Powis Fermer

Un pilote luxembourgeois et un pilote belge dans le cockpit de l'A400M luxembourgeois (CT-01). © Gaétan Powis Fermer

En discutant avec une loadmaster luxembourgeoise, celle-ci rappelait les capacités de transport élargie de l’A400M : elle avait notamment participé à la mission de transport d’un hélicoptère Puma français entre Villacoublay (Paris, France) et la Guyane française (en passant par Dakar) en novembre 2023. Un A400M belge avait aussi été utilisé le 2 décembre 2023 pour projeter un lance-roquettes M142 HIMARS américain dans le cadre d’un exercice HIRAIN (HImars Rapid Air INsertion). Concrètement, les A400M belges s'entrainent et effectuent de nombreuses missions de transport de personnels et matériels variés, que ce soit en Europe et en dehors, au profit des forces belges, luxembourgeoises ou encore alliées. Il faut préciser que les équipages ne sont pas sélectionnés en fonction de quotas : les personnels opérationnels et présents le jour de la mission sont sélectionnés pour faire voler l’avion en question, qu’ils soient belges ou luxembourgeois. Bien évidemment, les pilotes et loadmasters sont sélectionnés en fonction des missions et entrainements, afin que chaque militaire reste qualifié pour la totalité du spectre des missions qu’il doit pouvoir effectuer.

Arrivée d'un hélicoptère Puma de l'AAE en Guyane grâce à un A400M belge... et à l'EATC. © @EtatMajorFR Fermer

Signature La présence des deux ministres de la Défense à Melsbroek fut aussi l’occasion de faire avancer un autre projet de coopération militaire belgo-luxembourgeois. Depuis le 31 août 2021, la Belgique et le Luxembourg mettent sur pieds une seconde unité binationale, mais cette fois-ci, terrestre. Il s’agit du bataillon de reconnaissance belgo-luxembourgeois, intégré au sein de la Brigade Motorisée de la Composante terre. Les deux ministres ont ainsi signé l'accord technique, établissant un comité de pilotage et une feuille de route pour créer l'unité, l'achat de véhicules, les investissements infrastructures, la formation etc. Les Forces armées luxembourgeoises ont d’ailleurs choisi de se doter prochainement des mêmes véhicules belges afin d’assurer une interopérabilité complète entre les militaires des deux États : l’Engin Blindé de Reconnaissance et de Combat (EBRC) Jaguar et le futur Véhicule Blindé d’Aide à l’Engagement (VBAE). Dans le cadre de la coopération CaMo entre la Belgique et la France, cette unité sera aussi totalement interopérable avec l’Armée de Terre française. "L'unité d'avions de transports militaire A400M est le projet phare de la coopération belgo-luxembourgeoise. L'intégration poussée des membres de nos deux forces armées au sein d'une seule unité opérationnelle est exemplaire. [...] L'Europe de la Défense et le renforcement de l'aile européenne de l'OTAN se réaliseront à travers des coopérations étroites de confiance mutuelle. Le Luxembourg et la Belgique montrent d'ores et déjà l'exemple." Y. Backes , min. Déf. luxembourgeoise "La livraison du dernier A400M représente une phase importante de la modernisation de notre capacité aérienne, un projet soutenu conjointement par nos pays. [...] Le rôle stratégique de ces avions, déjà démontré lors de missions critiques pour l’OTAN et lors d’interventions humanitaires, confirme que l’A400M est l’avion européen par excellence : rapide, polyvalent et doté d’une charge utile exceptionnelle. [...] L’inauguration du dernier A400M et la signature de l’Accord « Ermesinde » illustrent donc parfaitement la politique européenne de défense en action." L. Dedonder , min. Déf belge