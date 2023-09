La maintenance des A400M belges et luxembourgeois sera effectuée par Sabena Engineering

MoU entre Sabena Engineering et Airbus

Ce 13 septembre, Sabena Engineering, filiale d'Orizio Group, a annoncé dans un communiqué de presse la signature d'un protocole d'accord (MoU) avec Airbus concernant la maintenance des avions de transport tactique A400M Atlas. Concrètement, cet accord concerne l'entretien léger (C-Light) et lourd (C-Heavy) des 8 A400M basés à Melsbroek, la partie militaire de l'aéroport de Bruxelles-National (Bruxelles, Belgique) au sein du récent hangar A400M. À la demande de la Défense, Sabena Engineering pourra également effectuer l'entretien demandé depuis ses installations propres, dans le cas où le hangar A400M accueille déjà trois A400M. Cette coopération représente une continuation de la longue collaboration entre Sabena Engineering et les Forces armées belges (F-16A/B, C-130H,... jusqu'aux DC-3) comme expliqué par Stéphane Burton, CEO d'Orizio Group :

"La signature de ce MoU est véritablement le reflet du partenariat profond de plus de 50 ans entre Sabena Engineering et la Composante Air, et la mise en œuvre de la vision stratégique de la Défense belge visant à développer la Base Industrielle et Technologique de Défense belge (BITD)."

Ludivine Dedonder, ministre de la Défense belge, s'est également exprimée, en insistant sur la maintenance des avions mais aussi la création d'emplois suite à cette décision :

"Je suis particulièrement satisfaite de l'accord entre Airbus et Sabena Engineering, qui garantit le maintien de notre flotte d'A400M belgo-luxembourgeois en Belgique. Grâce à cet accord, nous garantissons non seulement une capacité de maintenance disponible pour notre flotte dans notre propre pays, mais nous garantissons et créons également des emplois dans notre industrie aérospatiale belge. Cet accord montre une fois de plus que la coopération entre la Défense et notre industrie est extrêmement précieuse et que nous devons chérir et renforcer cette coopération. Il renforce notre flotte opérationnelle ainsi que notre industrie belge et notre autonomie stratégique."

Par ailleurs, Jean-Brice Dumont, responsable des systèmes aériens militaires chez Airbus Defence and Space, s'est également exprimé sur ce MoU :

"Dans un contexte international très complexe et exigeant pour l'inventaire d'avions militaires de nos clients, Airbus et Sabena Engineering combineront leurs compétences et leur esprit de collaboration pour un modèle de services plus efficace qui garantira des avantages durables et solides à la flotte BELUX A400M."