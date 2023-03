Korean Air étend son réseau vers la Chine

Korean Air relance ses vols vers la Chine continentale

À partir du 17 mars 202, Korean Air relance ses vols et augmente la fréquence de ses dessertes vers la Chine continentale, suite à la levée des restrictions de voyage décidée par les autorités chinoises. Conformément à un accord signé le 3 mars 2023 entre la compagnie aérienne sud-coréenne et les autorités chinoises, Korean Air ambitionne de retrouver les niveaux de fréquences et de dessertes d'avant la pandémie entre a Corée et la Chine continentale. Korean Air augmentera ses fréquences hebdomadaires de 13 à 84 fin mars 2023 puis à 99 vols par semaine entre les deux pays en mai, soit 38% en mars/avril puis 43% en mai/juin des niveaux de 2019.

Plus de fréquences vers la Chine

Korean Air rétablira ses dessertes depuis Séoul-Incheon vers Pékin, Xian, Shenzhen, Yanji et Xiamen, et depuis Séoul-Gimpo vers Pékin et Shanghai-Hongqiao. Elle augmentera également la fréquence de ses vols à destination de Shanghai-Pudong, Guangzhou, Qingdao, Shenyang, Dalian, Tianjin et Nanjing, depuis Séoul-Incheon. Pour optimiser son réseau et renforcer ses hubs coréens, la compagnie aérienne proposera des horaires variés et plus pratiques entre les aéroports de Séoul-Incheon et de Séoul-Gimpo vers les principales villes chinoises, comme Pékin et Shanghai.