France : la DGA commande plusieurs drones hélicoptères VSR700

Il était le choix de Sébastien Lecornu, alors ministre des Armées, au salon du Bourget 2025. Le ministre avait annoncé que le VSR700 sera le système de drone aérien de la Marine nationale, une confirmation moins de dix ans après l’annonce du programme par la Direction générale de l’armement. Ainsi, c’est sans surprise que le contrat avec Airbus Helicopters et Naval Group a été annoncé ce vendredi 16 janvier. 6 aéronefs ont été commandés. La Loi de Programmation Militaire (LPM) dans sa version originale prévoyait le financement pour 8 appareils. Mais l’augmentation de la LPM qui doit être votée d’ici juillet prévoit d’augmenter les dépenses militaires pour la Marine.

Les VRS700 seront livrés de sorte à pouvoir être mis en service à partir de 2028. Capables d’emporter jusqu’à 150 kg de charge utile, les drones sont fournis en configuration ISR (renseignement, surveillance et reconnaissance) avec un radar de surveillance, un récepteur AIS d’identification automatique de l’immatriculation des navires, ainsi qu’un système d’observation électro-optique. La plateforme sera fournie par Airbus Helicopters et intégrée par Naval Group. Le VSR700 est censé équiper les principaux navires de la marine, dont les frégates et les porte-hélicoptères.