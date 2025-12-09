Accord entre Anduril et GKN Aerospace pour concevoir les prochains drones britanniques
© GKN Aerospace
publié le 09 décembre 2025

GKN Aerospace et Anduril ont signé un accord de partenariat stratégique pour accélérer le développement de technologies nécessaires aux nouvelles générations de drones au Royaume-Uni.

La signature a eu lieu ce 9 décembre sur le site de Cowes de GKN Aerospace. Le partenariat nouvellement noué vise à répondre à l’appel d’offre du gouvernement britannique pour le développement d’une plateforme collaborative autonome (ACP) qui soutiendra les hélicoptères AH-64 Echo de l’armée. L’appel d’offre, nommée « projet NYX », avait été émis le 4 novembre dernier afin de de concevoir un drone collaboratif à rotor dédié à des charges diverses telles que la reconnaissance, l’acquisition de cibles, la frappe, la neutralisation de contre-mesures. L’annonce de la sélection aura lieu début 2026.

Pour le développement du rotor, Anduril et GKN font appel à la société Archer, spécialisée dans les eVTOL (véhicule électrique à décollage et atterrissage vertical). GKN fournira la conception structurelle et l’intégration de la solution. Le drone intégrera des structures en composite. Le gros des travaux sera réalisé sur le site de Cowes. Dans son communiqué, GKN précise s’ils obtiennent le contrat, le développement permettra de recruter une centaine d’ingénieurs et de techniciens qualifiés. GKN investira de son côté 10 millions de livres (11.4 M€) dans le site, qui compte déjà près de 1000 employés sur l’île de Wight.

La signature a eu lieu ce 9 décembre sur le site de Cowes de GKN Aerospace. Le partenariat nouvellement noué vise à répondre à l’appel d’offre du gouvernement britannique pour le développement d’une plateforme collaborative autonome (ACP) qui soutiendra les hélicoptères AH-64 Echo de l’armée. L’appel d’offre, nommée « projet NYX », avait été émis le 4 novembre dernier afin de de concevoir un drone collaboratif à rotor dédié à des charges diverses telles que la reconnaissance, l’acquisition de cibles, la frappe, la neutralisation de contre-mesures. L’annonce de la sélection aura lieu début 2026.

Pour le développement du rotor, Anduril et GKN font appel à la société Archer, spécialisée dans les eVTOL (véhicule électrique à décollage et atterrissage vertical). GKN fournira la conception structurelle et l’intégration de la solution. Le drone intégrera des structures en composite. Le gros des travaux sera réalisé sur le site de Cowes. Dans son communiqué, GKN précise s’ils obtiennent le contrat, le développement permettra de recruter une centaine d’ingénieurs et de techniciens qualifiés. GKN investira de son côté 10 millions de livres (11.4 M€) dans le site, qui compte déjà près de 1000 employés sur l’île de Wight.

