GKN Aerospace missionné par la défense suédoise pour construire un UAV

L’industriel a signé un contrat ce 26 novembre, avec l’administration du matériel de défense (FMV) du ministère suédois de la Défense, pour développer un drone d’ici 18 mois. GKN partira de la feuille blanche.
Depuis le début de la guerre en Ukraine et avec son adhésion à l’OTAN en 2024, la Suède a augmenté ses dépenses de défense et multiplie les contrats avec les industriels. Le 25 novembre, le ministre suédois de la Défense a annoncé que le pays va renforcer sa défense aérienne et acquérir près de 317 M€ d’équipements, dont 180€ pour l’achat de missiles sol-air à courte portée IRIS-T qui seront livrés entre 2027 et 2028. Le reste des dépenses est consacré à des véhicules pour déployer les missiles. Dans ce cadre, la FMV commande à GKN Aerospace un démonstrateur de drone pour un montant de 12 millions de livres sterling (13.7 M€).
Pour coller au cahier des charges, GKN a entamé un programme de collaboration. S’il est attendu qu’il serve de lance-missile, le drone est présenté comme une plateforme flexible et adaptable à un large éventails de profils de mission. Le drone sera équipé d’un turboréacteur. C’est donc une prolongation de la relation avec GKN, qui a signé un contrat avec le FMV pour l’étude de la propulsion d’un futur avion de chasse. Reste à savoir si dans son développement, la Suède souhaite que l’UAV soit rapide et peu cher à produire, voire être utilisé en essaim.
Le programme de développement inclut des démonstrations au sol du turboréacteur, du fuselage et des systèmes embarqués. D’ici 18 mois, GKN doit avoir conduit plusieurs démonstrations en vol pour valider les performances globales de l’UAV. C’est la première fois que la Suède entreprend un tel programme de développement de drone militaire.
L’industriel a signé un contrat ce 26 novembre, avec l’administration du matériel de défense (FMV) du ministère suédois de la Défense, pour développer un drone d’ici 18 mois. GKN partira de la feuille blanche.
Depuis le début de la guerre en Ukraine et avec son adhésion à l’OTAN en 2024, la Suède a augmenté ses dépenses de défense et multiplie les contrats avec les industriels. Le 25 novembre, le ministre suédois de la Défense a annoncé que le pays va renforcer sa défense aérienne et acquérir près de 317 M€ d’équipements, dont 180€ pour l’achat de missiles sol-air à courte portée IRIS-T qui seront livrés entre 2027 et 2028. Le reste des dépenses est consacré à des véhicules pour déployer les missiles. Dans ce cadre, la FMV commande à GKN Aerospace un démonstrateur de drone pour un montant de 12 millions de livres sterling (13.7 M€).
Pour coller au cahier des charges, GKN a entamé un programme de collaboration. S’il est attendu qu’il serve de lance-missile, le drone est présenté comme une plateforme flexible et adaptable à un large éventails de profils de mission. Le drone sera équipé d’un turboréacteur. C’est donc une prolongation de la relation avec GKN, qui a signé un contrat avec le FMV pour l’étude de la propulsion d’un futur avion de chasse. Reste à savoir si dans son développement, la Suède souhaite que l’UAV soit rapide et peu cher à produire, voire être utilisé en essaim.
Le programme de développement inclut des démonstrations au sol du turboréacteur, du fuselage et des systèmes embarqués. D’ici 18 mois, GKN doit avoir conduit plusieurs démonstrations en vol pour valider les performances globales de l’UAV. C’est la première fois que la Suède entreprend un tel programme de développement de drone militaire.
Commentaires