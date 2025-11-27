GKN Aerospace missionné par la défense suédoise pour construire un UAV

Depuis le début de la guerre en Ukraine et avec son adhésion à l’OTAN en 2024, la Suède a augmenté ses dépenses de défense et multiplie les contrats avec les industriels. Le 25 novembre, le ministre suédois de la Défense a annoncé que le pays va renforcer sa défense aérienne et acquérir près de 317 M€ d’équipements, dont 180€ pour l’achat de missiles sol-air à courte portée IRIS-T qui seront livrés entre 2027 et 2028. Le reste des dépenses est consacré à des véhicules pour déployer les missiles. Dans ce cadre, la FMV commande à GKN Aerospace un démonstrateur de drone pour un montant de 12 millions de livres sterling (13.7 M€).

Drone multi-mission

Pour coller au cahier des charges, GKN a entamé un programme de collaboration. S’il est attendu qu’il serve de lance-missile, le drone est présenté comme une plateforme flexible et adaptable à un large éventails de profils de mission. Le drone sera équipé d’un turboréacteur. C’est donc une prolongation de la relation avec GKN, qui a signé un contrat avec le FMV pour l’étude de la propulsion d’un futur avion de chasse. Reste à savoir si dans son développement, la Suède souhaite que l’UAV soit rapide et peu cher à produire, voire être utilisé en essaim.