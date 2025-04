La Suède commande quatre Embraer KC-390 Millenium

Quatre KC-390 pour la Suède

La Suède, qui avait officiellement sélectionné l'Embraer KC-390 comme avion de transport militaire, s'est officiellement engagée à acquérir auprès de l'avionneur brésilien quatre avions multimissions C-390 Millennium, en garantissant les créneaux de production nécessaires. L'annonce officielle de cet engagement a eu lieu lors du salon LAAD Defence & Security 2025, en présence de Peter Sandwall, secrétaire d'État auprès du ministre suédois de la défense, et de Bosco da Costa Junior, président-directeur général d'Embraer Defense & Security. Cette annonce fait suite à la récente signature officielle d'un accord stipulant que la Suède rejoint les Pays-Bas et l'Autriche dans le programme C-390.

Une étude pour donner des capacités ISR au KC-390

Outre la future acquisition de quatre appareils par la Suède, l'armée de l'air portugaise a officiellement annoncé son intention de se joindre à Embraer et à l'armée de l'air brésilienne (FAB) dans des études de collaboration visant à identifier les adaptations potentielles de l'actuel avion de transport tactique multi-missions KC-390 Millennium pour effectuer des missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR). Une image conceptuelle du système modulaire de mission ISR roll-on/roll-off actuellement en cours de développement a été présentée. Cette solution permettra au KC-390 d'effectuer des missions ISR tout en conservant ses capacités multi-missions.

Intégration à venir de nouveaux systèmes de mission

S'appuyant sur les caractéristiques déjà présentes dans le KC-390 Millennium, telles que sa flexibilité, sa robustesse et ses systèmes de communication et d'autoprotection de pointe, les études ont mis en évidence plusieurs possibilités et solutions pour l'intégration de nouveaux systèmes de mission, de capteurs, de postes de travail et d'armes, tout en répondant aux attentes opérationnelles des forces aériennes portugaises et brésiliennes.

8 pays clients

En dehors du Brésil et du Portugal, le C-390 Millennium a été acquis par six pays, soit la Hongrie, la Corée du Sud, les Pays-Bas, l'Autriche, la République tchèque et un client dont l'identité n'a pas été révélée. Il a également été officiellement sélectionné par la Slovaquie pour moderniser leurs forces aériennes. Le C-390 représente la nouvelle génération de transport aérien militaire, avec une capacité multi-mission et une interopérabilité intégrées dès la conception. Pour ces 6 pays clients, il pourrait donc également servir potentiellement de plateforme ISR.

Une polyvalence avérée

Quoi qu'il en soit, l'appareil est capable d'effectuer un large éventail de missions, telles que le transport et le largage de marchandises et de troupes, l'évacuation médicale, la recherche et le sauvetage, la lutte contre les incendies et les missions humanitaires, en opérant sur des pistes temporaires ou non pavées, telles que la terre tassée, le sol et le gravier. L'avion configuré avec un équipement de ravitaillement en vol, portant la désignation KC-390, a déjà prouvé sa capacité de ravitaillement en vol à la fois en tant que ravitailleur et en tant que récepteur, dans ce cas en recevant du carburant d'un autre KC-390 à l'aide de nacelles installées sous les ailes.