L'OTAN commande deux avions Airbus A330 MRTT supplémentaires et accueille la Suède et le Danemark dans la flotte

Deux avions Airbus A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT) supplémentaires

L'Agence OTAN de soutien et d'acquisition (NSPA) a commandé deux avions Airbus A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT) supplémentaires, portant ainsi à 12 le nombre d'appareils de la flotte multinationale MRTT (MMF). Les deux appareils supplémentaires seront livrés en 2028 et 2029. Cette expansion coïncide avec l'adhésion officielle de la Suède et du Danemark au programme MMF, renforçant ainsi l'autonomie stratégique européenne et les capacités de défense collaborative.

Des appareils produits et convertis à Getafe, en Espagne

L'adhésion de la Suède et du Danemark au programme MMF élargit la base des nations participantes et renforce la souveraineté européenne en matière de capacités de défense critiques. Financé par les Pays-Bas et le Luxembourg, avec l'intégration progressive de la Norvège, de l'Allemagne, de la Belgique et de la République tchèque, le programme MMF confère à ces nations le droit exclusif d'exploiter les avions appartenant à l'OTAN dans le cadre d'un accord de mise en commun garantissant la communalité, l'interopérabilité et la rentabilité. « L'extension de la flotte multinationale MRTT avec deux avions supplémentaires et l'adhésion de la Suède et du Danemark au programme soulignent l'engagement de l'Europe en faveur de la défense collective et de l'autonomie stratégique », a déclaré Jean-Brice Dumont, responsable de la division Air Power chez Airbus Defence and Space. « Airbus est fier de contribuer à cet effort en livrant des A330 MRTT, produits et convertis dans nos usines de Toulouse et de Getafe. Cette collaboration illustre la manière dont l'industrie européenne peut répondre efficacement aux défis sécuritaires en constante évolution grâce à l'innovation et à la coopération. »

Jusqu'à 300 soldats ou une charge utile pouvant atteindre 45 tonnes

L'Airbus A330 MRTT intègre des capacités de ravitaillement en vol, de transport aérien stratégique et d'évacuation médicale. Avec une capacité de carburant pouvant atteindre 111 tonnes, il peut effectuer des missions à longue distance, soutenant les opérations de l'OTAN en Europe et au-delà. Son fuselage large lui permet de transporter jusqu'à 300 soldats ou une charge utile pouvant atteindre 45 tonnes. De plus, l'avion peut être configuré avec un kit dédié à l'évacuation médicale (MEDEVAC) pouvant accueillir des civières et des stations de soins intensifs. Depuis son introduction, l'A330 MRTT a participé à des missions importantes, notamment le renforcement de la police aérienne et de la surveillance aérienne, garantissant l'intégrité territoriale des nations alliées.

Ravitaillement en vol automatique par perche (A3R)

L'A330 MRTT combine une technologie de pointe avec plus de 325 000 heures d'expérience opérationnelle en tant qu'avion ravitailleur stratégique. Cet avion est le premier ravitailleur au monde certifié pour le ravitaillement en vol automatique par perche (A3R), ce qui améliore la sécurité et l'efficacité pendant les missions. Ces caractéristiques, associées à ses performances éprouvées, font de l'A330 MRTT un atout fiable et polyvalent qui détient 90 % du marché des ravitailleurs de nouvelle génération en dehors des États-Unis, avec 84 commandes provenant de 17 clients.