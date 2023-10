Le VSR700 testé en mer depuis la frégate Provence de la Marine nationale

Le VRS700 testé en environnement opérationnel...

Un essai réussi en environnement opérationnel, c'est ainsi que pourrait être qualifié le dernier test en date du drone VSR700. Airbus Helicopters et Naval Group, en collaboration avec la Direction générale de l'armement (DGA) et la Marine nationale, ont ainsi testé le démonstrateur SDAM (Système de Drone Aérien Marine) depuis une frégate multi-missions (FREMM). Les essais ont eu lieu à bord de la frégate Provence de la marine française en Méditerranée entre le 2 et le 9 octobre 2023. Le navire avait déjà été adapté par Naval Group pour utiliser le SDAM. Ces essais en mer ont été organisés pour démontrer la haute performance du système à partir d'un navire de guerre opérationnel et les capacités de la SDAM pour les missions de surveillance et de renseignement.

...A opéré depuis la frégate Fremm Provence

"SDAM et le VSR700 arrivent à maturité ", a déclaré Bruno Even, PDG d'Airbus Helicopters. "Le système que nous proposerons pourra opérer à partir d'une frégate et sera adapté aux missions navales pour lesquelles il a été conçu", a-t-il ajouté. "Nous avons franchi un cap significatif en termes de complexité de l'intégration d'un système aérien sans pilote (UAS) à bord d'un navire lourdement armé, tant sur le plan physique qu'opérationnel", a déclaré Pierre-Eric Pommellet, PDG de Naval Group. "Ces essais ont également démontré la pertinence du système de mission I4Drones® de Naval Group, et le fait que le démonstrateur SDAM peut être intégré de manière transparente sur un navire et fonctionnera harmonieusement avec les autres systèmes existants. En synergie avec le système de combat du navire et l'hélicoptère embarqué, le drone sera un moyen supplémentaire d'accéder à des espaces aériens complémentaires et sera véritablement un capteur déporté qui élargira la perception et le traitement des menaces en temps réel par l'équipage".

Un programme qui mêle plusieurs sociétés françaises

L'étude de dérisquage du programme SDAM a été confiée à Airbus Helicopters et Naval Group par la DGA. L'objectif est de concevoir, produire et tester un démonstrateur de système aérien sans pilote à voilure tournante pour la marine française. Le système fonctionne avec le système de drone VSR700 d'Airbus Helicopters et le système de mission I4Drones® développé par Naval Group. Naval Group a également été chargé de l'intégration du système à bord des navires militaires. Le projet implique également des PME françaises comme Hélicoptères Guimbal et Diades, contribuant ainsi à la création d'une industrie navale UAS locale en France.