Fadec Alliance concevra et développera l'architecture du système de contrôle électronique du moteur RISE

Fadec Alliance concevra l'architecture du système de contrôle électronique pour le CFMI RISE...

Fadec Alliance, coentreprise qui comprend GE, BAE Systems et Safran Electronics & Defense - concevra et développera l'architecture du système de contrôle électronique pour le programme de démonstrateur de moteur RISE (Revolutionary Innovation for Sustainable Engines, littéralement Innovation révolutionnaire pour des moteurs durables) de CFM International. Dans le cadre du programme de technologie avancée, Fadec Alliance soutient la maturation de nouvelles technologies pour les futurs moteurs, afin de réduire la consommation de carburant et les émissions. Les technologies développées dans le cadre du programme de démonstrateur RISE permettront de démontrer les concepts et les capacités nécessaires à un éventuel moteur CFM de nouvelle génération, dont la disponibilité est prévue pour le milieu des années 2030. Le programme de démonstration est axé sur des technologies avancées telles que l'architecture ouverte de la soufflante, la capacité hybride électrique, les accessoires de moteur électrifiés et la propulsion à l'hydrogène.

...Chez BAE Systems à Endicott, New York et chez Safran à Massy

Fadec Alliance développera l'architecture et les exigences du système de commande électronique pour le démonstrateur, ainsi que de multiples sous-systèmes au cours de deux phases du programme. La première phase se concentrera sur un système de commande étendu afin de prendre en charge les nouvelles interfaces associées à un concept de ventilateur ouvert. La phase 2 portera sur les aspects clés des systèmes avancés du moteur. Les travaux de développement se dérouleront sur le site de BAE Systems à Endicott, New York, et sur le site de Safran à Massy, France.

RISE, réduire de 20 % la consommation de carburant et les émissions de CO2...

GE Aviation et Safran ont annoncé, le 14 juin 2021, avoir lancé un programme de développement technologique visant à réduire de plus de 20 % la consommation de carburant et les émissions de CO2 par rapport aux moteurs actuels, "soit le plus grand bond en avant jamais réalisé en matière de réduction de la consommation de carburant" , a commenté John Slattery, président de General Electric, aux côtés d'Olivier Andriès, directeur général de Safran. Le programme CFM RISE fera la démonstration et la maturation d'une série de nouvelles technologies de rupture pour les futurs moteurs qui pourraient entrer en service au milieu des années 2030.

... Pour la prochaine génération de moteurs CFM

Les technologies développées dans le cadre du programme RISE serviront de base à la prochaine génération de moteurs CFM, qui pourrait être disponible au milieu des années 2030. Les objectifs du programme comprennent la réduction de la consommation de carburant et des émissions de CO2 de plus de 20 % par rapport aux turboréacteurs actuels, ainsi que la garantie d'une compatibilité totale avec les sources d'énergie alternatives telles que les carburants aéronautiques durables (SAF) et l'hydrogène. Au cœur du programme se trouve le développement d'une architecture utilisant une soufflante « ouverte », soit un open rotor. Il s'agit d'un élément clé pour obtenir un rendement énergétique considérablement amélioré, tout en offrant la même vitesse et la même expérience en cabine que sur les avions monocouloirs actuels. Le programme utilisera également la capacité électrique hybride pour optimiser l'efficacité du moteur tout en permettant l'électrification de nombreux systèmes de l'avion.