Avion de combat de 6e génération : le Japon rejoint la Grande-Bretagne et l’Italie au travers du Global Combat Air Programme

Royaume-Uni, Italie, Japon

Si les contours du programme ont été pressentis lors du dernier salon aéronautique de Farnborough, c’est désormais officiel, la première phase majeure d'un programme de collaboration entre l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni a été lancée le 9 décembre 2022 par le premier ministre britannique Rishi Sunak, en visite sur la base aérienne de RAF Coningsby. Ainsi la prochaine génération -la sixième- d'avions de combat sera développée par et pour les trois nations. Baptisé Global Combat Air Programme (GCAP), ce programme s'appuie sur les travaux de développement précédemment réalisés par l'équipe anglo-italienne Tempest, et le programme F-X du Japon. But : remplacer les Eurofighter Typhoon de la Royal Air Force et de l'Aeronautica Militare italienne, ainsi que les Mitsubishi F-2 japonais.

Suite logique des collaborations précédentes

Le Global Combat Air Programme est une suite logique de la précédente collaboration entre le Royaume-Uni, l'Italie et le Japon dans le domaine industriel. Team Tempest au sein duquel figurent BAE Systems, Rolls-Royce, MBDA et Leonardo UK côté britannique a conclu des accords de collaboration avec le groupe IHI (lequel avait fournit les turboréacteurs XF5-1 du F-X japonais), Mitsubishi Heavy Industries mais aussi Mitsubishi Electric. Au Royaume-Uni, BAE Systems fera office de maître d'œuvre et s'occupera de la cellule, Rolls-Royce des moteurs, la division britannique de Leonardo de l'électronique et MBDA UK des armes. Au Japon, Mitsubishi Heavy Industries sera le maître d'œuvre, IHI Corporation s'occupant des moteurs et Mitsubishi Electric de l'électronique. En Italie, Leonardo S.p.A. sera le maître d'œuvre, Avio Aero travaillant sur les moteurs, et MBDA travaillant également sur le développement des missiles.

Une entrée en service en 2035

Si la phase de développement de GCAP doit commencer en 2025, le concept est actuellement en cours de définition. Des accords de partage des coûts seront établis, en prenant en compte les coûts et des budgets nationaux prévus affectés au programme. Avec un démonstrateur technologique précédemment annoncé lors du salon de Farnborough 2022 et destiné à voler dans les cinq années à venir, le GCAP est également destiné à s'élargir, c'est-à-dire évaluer les besoins en véhicules aériens sans navigants dans le cadre d'un système aérien de combat futur plus vaste, à l'image du SCAF franco-allemand et des effecteurs déportés ou encore du Loyal Wingman australien. L'entrée en service du chasseur issu du programme GCAP est prévue pour 2035.